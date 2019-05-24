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«Обнищание продолжится»: россияне смирились с бедностью 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году большинство россиян, принявших участие в опросе GfK, считают, что последствия кризиса 2014 года будут продолжаться еще долго. Об этом свидетельствуют результаты исследования потребительских настроений, опубликованного компанией.
GfK сравнила эти результаты с итогами 2015 года, когда 29 процентов опрошенных полагали, что кризис продлится четыре года и более. Однако большинство верило, что кризис закончится раньше.
В GfK отметили, что худшие показатели настроений российского потребителя отмечались в 2015 году, в пик экономического кризиса. В 2017-м они заметно улучшились, но в 2019-м снова начался спад. Во втором квартале 2019 года Индекс потребительских настроений составил 96 пунктов из 200 возможных.
На вопрос о том, как изменилось материальное состояние за последний год, 29 процентов респондентов ответили, что ухудшилось (по сравнению с 39-ю процентами в 2015-м). Надежды на улучшение материального положения выразили 23 процента респондентов (17 процентов в 2015-м и 26 процентов в 2017-м).
В 2019-м 33 процента россиян назвали экономические условия в стране плохими. Хорошими их сочли 27 процентов участников исследования.
Соавтор исследования Наталья Игнатьева пояснила «Ридусу», что опрос не является объективным анализом социально-экономической ситуации, а отражает ее субъективное восприятие респондентами. Исследователи спрашивали личное мнение граждан, а не проверяли их реальное материальное положение. По этой методике уровень в сто пунктов принят за нейтральный, а более низкие показатели считаются негативными потребительскими настроениями.
Профессор Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов заявил «Ридусу», что субъективное мнение россиян довольно точно оценивает реальное положение дел.
По его мнению, бюджет на ближайшие три года не содержит никаких признаков улучшения ситуации.
«Более того, этот бюджет в каком-то смысле гарантирует, что обнищание населения будет продолжаться», — подчеркнул Богданов.
Комментарии9
Личный счет , Статьи , Игорь Богданов , Наталья Игнатьева , РАН , Ридус
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