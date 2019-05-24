Супермаркеты начнут массово отказывать россиянам в расчетах по картам

Некоторые торговые сети сегодня под разными предлогами уклоняются от безналичных расчетов. Как заявил «URA.RU» генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков , ретейлеров не устраивает стоимость эквайринга [услуга по приему безналичных платежей], для некоторых она является «неподъемным грузом».

«Платеж за весь комплекс обслуживания по банковским картам несправедлив, тарифы драконовские, особенно это касается небольших сетей. Для них комиссия составляет в среднем 4-5%, в то время как для крупных игроков — около 1,5%. При этом отказаться от эквайринга нельзя — с недавних пор он стал обязателен», — рассказал собеседник агентства. Эксперт признал, что подобный «налог с оборота» выдерживают не все, и по этой причине пускаются на самые разные ухищрения. В частности, рассказал собеседник агентства, магазины сообщают покупателям о массовом сбое в работе терминалов и предлагают снять деньги в установленном рядом банкомате.

Представитель одной из региональных торговых сетей, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал «URA.RU», что «ретейлеры готовы к бойкоту безналичных расчетов». «Понятно, что это удобно, но очень дорого. Причем тарифы регулярно повышаются. В такой ситуации не остается ничего другого, как экономить на услуге, либо повышать цены на товары. Но потребители это точно не оценят», — пояснил собеседник агентства.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили в адрес Ассоциации банков России письма, в которых сообщили о возможном повышении цен на продукцию в магазинах из-за слишком высоких тарифов на оплату картами. По данным «Известий», АКОРТ сообщила, что затраты ретейлеров на эквайринг [услуга по приему безналичных платежей] за пять лет выросли с 2,8% до 4,5%. В письме, в частности, отмечается, что оплата банковскими картами обходится предприятиям торговли в четыре раза дороже, нежели прием наличных с последующей их инкассацией. Подобная ситуация, предупредили в АКОРТ, «делает экономически невыгодным прием к оплате банковских карт», а также «стимулирует возврат… к расчетам наличными».