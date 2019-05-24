«Началось движение»: Сбербанк прояснил вопрос отмены комиссии

Комиссия за переводы внутри Сбербанка однажды будет отменена. Об этом, как сообщает RNS, на собрании акционеров компании заявил ее президент Герман Греф

По его словам, комиссия за переводы между счетами клиентов из разных регионов — «это наш доход, конечно», но в 2019 году «началось движение» к снижению и отмене комиссии.

«Мы придем к тому, что мы отменим», — пообещал Греф.

В ходе сегодняшнего собрания акционеры Сбербанка переизбрали Германа Грефа президентом и решили выплатить себе 361 миллиард рублей дивидендов за 2018 год.

Греф на собрании акционеров рассказал, что чистая прибыль Сбербанка в 2018 году составила 811 миллиардов рублей; что доступность банковских услуг в селах перестанет быть проблемой через три года; что Сбербанк никогда не планировал купить Яндекс ; что появление физических роботов в отделениях пока не планируется.

Кроме того, Греф упомянул, что Сбербанк подготовился к возможным санкциям; признал, что компания «косячит еще много»; представил разработанную Сбербанком цифровую телеведущую Елену; заявил, наконец, что «с деньгами у нас проблема, на самом деле, но мы бьемся за каждую копейку».