Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.21
72.40
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
68.18
+0.24 Золото
1282.13
+0.02 РТС
1285.44
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1196
–0.0019
09.05
1.1216
21.05
10.05
29.04

«Началось движение»: Сбербанк прояснил вопрос отмены комиссии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комиссия за переводы внутри Сбербанка однажды будет отменена. Об этом, как сообщает RNS, на собрании акционеров компании заявил ее президент Герман Греф.
По его словам, комиссия за переводы между счетами клиентов из разных регионов — «это наш доход, конечно», но в 2019 году «началось движение» к снижению и отмене комиссии.
«Мы придем к тому, что мы отменим», — пообещал Греф.
В ходе сегодняшнего собрания акционеры Сбербанка переизбрали Германа Грефа президентом и решили выплатить себе 361 миллиард рублей дивидендов за 2018 год.
Греф на собрании акционеров рассказал, что чистая прибыль Сбербанка в 2018 году составила 811 миллиардов рублей; что доступность банковских услуг в селах перестанет быть проблемой через три года; что Сбербанк никогда не планировал купить Яндекс; что появление физических роботов в отделениях пока не планируется.
Кроме того, Греф упомянул, что Сбербанк подготовился к возможным санкциям; признал, что компания «косячит еще много»; представил разработанную Сбербанком цифровую телеведущую Елену; заявил, наконец, что «с деньгами у нас проблема, на самом деле, но мы бьемся за каждую копейку».
Комментарии
Личный счет , Компании , Герман Греф , Сбербанк России , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»
Дмитрий Рогозин раскрыл свой годовой доход1
Не ждем перемен: россияне смирились с бедностью9
Кремль оценил последствия ситуации с «грязной» нефтью
Грефа переизбрали главой Сбербанка2
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение