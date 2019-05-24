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Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей, в том числе 23,47 млн рублей по основному месту работы, следует из данных, размещенных на сайте госкорпорации. Он возглавляет Роскосмос с 24 мая 2018 года, до этого занимал должность вице-премьера РФ.
Согласно декларации, Рогозину принадлежат земельный участок площадью 2373 кв. м, жилой дом площадью 782,7 кв. м, квартира площадью 346 кв. м. Кроме того, у гендиректора Роскосмоса имеются в собственности автомобили ГАЗ-21Р и Mercedes-Benz S560, мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Его супруга Татьяна Рогозина заработала за 2018 год 3,336 млн рублей.
Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Максим Овчинников задекларировал доход в размере 11,226 млн рублей, в том числе по основному месту работы — 4,949 млн рублей. Еще один первый замглавы госкорпорации Юрий Урличич заработал в прошлом году 12,842 млн рублей, в том числе по основному месту работы — 2,681 млн рублей.
Заместители гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев и Михаил Хайлов отчитались за прошлый год о доходах в размере 22,96 млн рублей и 21,8 млн рублей соответственно. Председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев задекларировал доход в 48,589 млн рублей, в том числе заработок в самом Роскосмосе в размере 9,407 млн рублей.
Исполнительные директора госкорпорации Сергей Крикалев и Александр Лопатин заработали в 2018 году 30,98 млн рублей (в том числе по основному месту работы — 16,459 млн рублей) и 10,932 млн рублей (в том числе по основному месту работы — 3,892 млн рублей) соответственно. Еще один исполнительный директор Роскосмоса Олег Фролов задекларировал доход в размере 15,2 млн рублей, в том числе по основному месту работы — 10,5 млн рублей.
Директор департамента Роскосмоса Юрий Макаров заработал в 2018 году 16,9 млн рублей.
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Комментарии1
Личный счет , Компании , Рынки , Сергей Савельев , Александр Лопатин , Дмитрий Рогозин , Татьяна Рогозина , Михаил Хайлов , Олег Фролов , Юрий Коптев , Сергей Крикалев , Максим Овчинников , Юрий Макаров , Юрий Урличич , Роскосмос
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