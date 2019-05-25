Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин за 2018 год заработал 11, 5 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 16,5 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте СКР.
В декларации Бастрыкина указано, что ему в пользование предоставлены две квартиры площадью 216 и 224,4 квадратных метра. Кроме того за председателем СКР числятся две дачи площадью 294,3 и 138,5 квадратных метра.
Жена Бастрыкина по итогам прошлого года отчиталась о доходе в 6,9 млн рублей.
Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин за год заработал 23,5 млн рублей в качестве вознаграждения по основному месту работы (2 млн в месяц). Татьяна Рогозина, супруга главы госкорпорации, задекларировала доход в 3,3 млн рублей.