Бастрыкин стал меньше зарабатывать

В декларации Бастрыкина указано, что ему в пользование предоставлены две квартиры площадью 216 и 224,4 квадратных метра. Кроме того за председателем СКР числятся две дачи площадью 294,3 и 138,5 квадратных метра.

Жена Бастрыкина по итогам прошлого года отчиталась о доходе в 6,9 млн рублей.