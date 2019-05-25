Приз в 10 миллионов долларов лишил американца дара речи

Житель американского штата Северная Каролина, купивший билет образовательной лотереи в обеденный перерыв, выиграл 10 миллионов долларов. Он был настолько шокирован, что потерял дар речи, сообщило издание Metro.

По словам жены счастливца, в первые минуты он только и мог, что молча держать выигрышный билет перед ее лицом. Двое их маленьких сыновей пока не осознали размеров внезапной удачи.

«Нашему старшему пять лет, и он думает, что мы выиграли 20 долларов», — призналась женщина.

Шанс выиграть такую сумму — один на 3,2 миллиона, отмечает издание. Победителю предложили на выбор забрать свой приз 20 периодическими платежами по 500 тысяч с отсрочкой, или единовременно, но в сумме шести миллионов долларов. Отец двоих детей выбрал последнее.

После уплаты налогов ему досталось 4 245 009 долларов. Теперь семья собирается погасить свои долги, инвестировать часть средств, а остальное потратить на лечение близких.