Житель американского штата Северная Каролина, купивший билет образовательной лотереи в обеденный перерыв, выиграл 10 миллионов долларов. Он был настолько шокирован, что потерял дар речи, сообщило издание Metro.
По словам жены счастливца, в первые минуты он только и мог, что молча держать выигрышный билет перед ее лицом. Двое их маленьких сыновей пока не осознали размеров внезапной удачи.
«Нашему старшему пять лет, и он думает, что мы выиграли 20 долларов», — призналась женщина.
Шанс выиграть такую сумму — один на 3,2 миллиона, отмечает издание. Победителю предложили на выбор забрать свой приз 20 периодическими платежами по 500 тысяч с отсрочкой, или единовременно, но в сумме шести миллионов долларов. Отец двоих детей выбрал последнее.
После уплаты налогов ему досталось 4 245 009 долларов. Теперь семья собирается погасить свои долги, инвестировать часть средств, а остальное потратить на лечение близких.
«Моя мама была одиночкой. Мы до сих пор очень близки. Мне важно поделиться этой победой с ней. Когда я сказал ей, мы оба просто заплакали», — признался владелец выигрышного билета.