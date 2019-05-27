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Ставки по вкладам идут вниз 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Все банки, в том числе и крупные, нуждаются в клиентских средствах, но бороться за них высокими ставками они не готовы. С середины марта, отмечает ЦБ ни один из банков — крупнейших участников рынка — не повышал ставки, в апреле ряд крупных банков снизил их по рублевым депозитам. В мае снижение продолжилось.
Старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings Александр Данилов считает, что тренд на снижение ставок по депозитам сохранится.
Александр Данилов, старший директор по финансовым институтам Fitch Ratings
«На депозитные ставки банков влияет общая ситуация с банковской ликвидностью: есть приток депозитов или нет в системе. Насколько он быстрый по сравнению с ростом кредитов, то есть успевают банки все это выдать в кредит или нет. С учетом того, что в последнее время действительно «Сбер» снижал ставку по ипотечным кредитам. Действительно наблюдается снижение ставок по депозитам. Насколько этот тренд долгосрочный трудно сказать. Тут все зависит от внешней конъюнктуры очень сильно, потому что в том году тоже было, вроде тренд был устойчив, потом — раз, цены на нефть упали, опять все немножко откатилось. Санкции могут влиять. Ну, и так далее. Но пока, во всяком случае, на такую среднесрочную перспективу, да, тренд на снижение ставок».
Во многом ставки по вкладам будут зависеть от решения Банка России по ключевой ставке — заседание состоится 14 июня. Однако объем депозитов хоть и медленно, но растет. По данным ЦБ, за март объем рублевых вкладов физлиц вырос на 0,3% и составил 22 триллиона рублей, но это меньше чем было в январе. При этом эксперты отмечают, что люди стали меньше вкладывать, но больше брать кредитов. Для банков это не очень чувствительно, если есть другие источники денег, кроме депозитов, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
— Деньги вкладчиков не в приоритете у большинства банков. А это достаточно дорогой и не самый удобный инструмент фондирования, поэтому все как раз вполне ожидаемо. Инфляция низкая, все ждут, что ЦБ порежет ставки. А рынок облигаций уже отреагировал. Ну, а дальше, соответственно, банки сразу отреагировали на облигационном рынке и с некоторым лагом, как обычно, на рынке депозитов. При нынешней тенденции, скорее всего, ставки будут медленно и торжественно ползти вниз до осени. Если есть источники, где можно получить деньги с меньшими проблемами и по сопоставимой цене, то, естественно, банки будут брать их там. Например, это рынок облигаций.
— А имеет смысл сейчас на краткосрочный период оформить депозит?
— В принципе, на короткий срок, наверное, депозиты остаются лучшими инструментами. Понятно, что, если, так сказать, сопоставления — просто лежат на остатках и на депозит, наверное, лучше их положить на депозит. Если, например, альтернатива надолго положить на депозит или вложить в облигации, наверное, лучше облигации.
«Коммерсант» сравнил ставки рублевых вкладов крупнейших банков. На период до трех месяцев наиболее доходные депозиты в «Совкомбанке» и МКБ. От трех до шести месяцев — в «Газпромбанке». До года — свыше 7% предлагает «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и «Совкомбанк». Самая большая ставка — 8,5% — у «Россельхозбанка» при вкладах свыше трех лет.
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Комментарии1
Личный счет , Антон Табах , Александр Данилов , Газпромбанк , Совкомбанк , Сбербанк России , Россельхозбанк , Центральный банк России , Fitch Ratings
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