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Уход за пожилыми может стать госуслугой 

News.ru 3 часа назад
Отдельный вид социального страхования может появиться в России. Он позволит кабмину финансировать государственные услуги ухода за инвалидами и людьми преклонного возраста. Об заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Надо предметно поработать над нынешней структурой социального страхования, чтобы можно было использовать страховой компонент в качестве одного из механизмов финансирования ухода за пожилыми, — цитирует Голикову «Коммерсант».
В настоящее время социальные услуги для инвалидов и пожилых финансируются из региональных бюджетов. С 2019 года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в национальный проект «Демография» и до 2022 года должна охватить все российские субъекты. На внедрение системы долговременного ухода в России на ближайшие шесть лет федеральным бюджетом предусмотрено в общей сложности 10,7 млрд рублей.
Как писал News.ru, Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования могут обрести статус публично-правовых компаний (ППК) и фактически слиться в единую структуру. Соответствующее предложение Минтруд направил в правительство.
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Комментарии2
Личный счет , Видео , Экономика , Татьяна Голикова , Фонд социального страхования РФ , Минтруд
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