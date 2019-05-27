Уход за пожилыми может стать госуслугой

Отдельный вид социального страхования может появиться в России. Он позволит кабмину финансировать государственные услуги ухода за инвалидами и людьми преклонного возраста. Об заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Надо предметно поработать над нынешней структурой социального страхования, чтобы можно было использовать страховой компонент в качестве одного из механизмов финансирования ухода за пожилыми, — цитирует Голикову «Коммерсант».

В настоящее время социальные услуги для инвалидов и пожилых финансируются из региональных бюджетов. С 2019 года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в национальный проект «Демография» и до 2022 года должна охватить все российские субъекты. На внедрение системы долговременного ухода в России на ближайшие шесть лет федеральным бюджетом предусмотрено в общей сложности 10,7 млрд рублей.