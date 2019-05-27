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Владельцев электрогенераторов могут освободить от уплаты подоходного налога 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Владельцы электрогенераторов в России не будут платить подоходный налог, продавая излишки электроэнергии в сеть, соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих потребителю электрической энергии объектах микрогенерации", — говорится в пояснительной записке к документу.
Принятие законопроекта будет способствовать развитию в России микрогенерации, считают авторы.
Госдума в феврале текущего года приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий понятие микрогенерации и упрощающий подключение таких объектов к общим электросетям. К объектам микрогенерации по нему будут относиться установки мощностью не более 15 киловатт, используемые для собственных бытовых или производственных нужд. При этом владельцы таких объектов смогут продавать излишки электроэнергии сбытовым компаниям.
Депутаты поясняли, что речь идет о малой, так называемой "зеленой" энергетике — это в основном солнечные панели, ветрогенераторы, которые люди устанавливают в частных домах. В часы пиковой нагрузки или когда нет возможности использовать возобновляемые источники энергии (например, ночью) владельцы генераторов смогут добирать энергию из централизованной сети, а излишки, наоборот, продавать в сеть.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Госдума , Правительство РФ , РИА Новости
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