Игра в бутылочку: торговлю обяжут принимать тару

Торговые точки, как во времена СССР, обяжут принимать у населения пластиковую и стеклянную тару. За пустую бутылку будут платить по 5-7 рублей. Нужна именно возмездная основа оборота тары. Это отчасти решит проблему с загрязнением окружающей среды, но повысит стоимость товаров.

Проект с оборотом тары уже утвердил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков . Правительству следует до 15 июня представить в Госдуму предложения по этому вопросу. Как пояснили газете в пресс-службе Минприроды, поручение планируется отработать в срок.

В Европе, например, давно налажена инфраструктура по собору пустой тары — торговые сети используют автоматы, которые принимают бутылки и за сразу выдают плату.

Такие автоматы установлены на входе во многих продуктовых магазинов. После сбора торговыми сетями бутылки измельчаются и направляются на переработку.

Кто продает товары в таре, тот и должен обеспечить возможность ее вернуть, считает депутат Нилов.

По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки.

Бизнес для бомжей

Такая практика распространена и в других странах.

Стоимость одной бутылки в Турции при ее возврате составляет (в пересчете на российскую валюту) 1,5 рубля, в США — около 7 рублей. В России ее цена может составить 5–7 рублей, предположил депутат.

Правда, Нилов признает, что есть риск роста стоимости товаров. Поэтому желательно, чтобы торговые сети решали вопрос возврата тары за счет уменьшения своих прибылей. Парламентарий отметил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки. Вскоре он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

У торговых сетей вроде бы нет принципиальных возражений против этой идеи.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков считает, что пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут быть запущены уже в этом году.

«Запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере. Существует целый набор разноплановых задач, которые требуется решать при реализации таких проектов», — отмечает Беляков.

Есть сомнения, что торговля оперативно справится с задачей.

Например, нужны отдельные площадки для сбора отходов, соответствующие санитарным нормам и правилам, специальное оборудование, которое является довольно дорогостоящим и не производится в России, признает эксперт.

Не совсем понятно, насколько сбор и переработка тары может быть выгодна бизнесу. Только по итогам проведения пилотных проектов удастся сформировать полноценную бизнес-модель, уточняет Беляков.

Без раздельного сбора мусора ничего не выйдет

В Казани, например, власти пытаются заинтересовать бизнес в переработке. С помощью льготных кредитов. Особо приоритетным направлениям, наряду с организацией частных детских садов, организацией хостелов, народных промыслов, считаются проекты по сбору, переработке и утилизации ПЭТ-тары, а также полимерной и стеклянной тары и макулатуры.

Процентная ставка для такого рода бизнеса колеблется от 10,25% до 10,5% годовых. Но поскольку исполком города субсидирует 6% ставки по кредиту, с учетом компенсации, предприниматель получит кредит под 4,25% — 4,5% годовых.

Взять в долг на развитие такого рода бизнеса можно будет до 10 млн рублей.

Впрочем, председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов не уверен, что в магазинах шаговой доступности найдется достаточно места для складирования пустой тары.

«Именно поэтому мы оцениваем подход по возврату бутылок в торговые сети только как один из возможных инструментов в комплексе мероприятий, стимулирующих население сортировать мусор для его последующей переработки», — отметил он.

Он согласен, что возврат тары в сети может быть только платным, иначе у людей будет отсутствовать какой-либо стимул нести пустые бутылки обратно, сказал эксперт.

Проблема решается путем введения залоговой стоимости тары и обнуления НДФЛ с нее, чтобы гражданам, возвращающим ее, не пришлось уплачивать налог со сданной бутылки.

При этом также нужно заниматься внедрением раздельного сбора мусора.

Вначале нужно создать инфраструктуру для переработки отходов, иначе «будет воспроизводиться одна и та же история — приезжает мусоровоз, и все отходы сваливаются в один кузов».

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» говорит, что с детства помнит, как сдавал бутылки от лимонада, шампанского и прочих спиртных напитков.

«Можно было сдать бутылки в пункты приёма стеклотары и на этом даже заработать на мороженое. По после развала СССР пункты закрылись. Но во всём мире этот процесс и не останавливался, в Европе уж точно. У меня один мой знакомый, из Выборга, в Финляндию ездил, чтобы сдать фирменные бутылки от «Pepsi&Co» и заработать на этом свой маленький гешефт», — говорит Блинов.

Экологи считают, что пластмассовые бутылки практически не подлежат естественному разложению и засоряют окружающую среду. Нужна переработка. А стеклотара идет на повторное использование.