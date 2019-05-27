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«Это необходимая вещь»: в России отменили роуминг 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает ТАСС. При этом глава кабинета министров на встрече с вице-премьерами отметил, что сотовые операторы уже работают по новым требованиям.
"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", — заявил Медведев.
Премьер отметил, что согласно новым стандартам с 1 июня в России будет отменён внутренний роуминг, от которого уже фактически отказалось большинство сотовых операторов. Бесплатные входящие звонки будут доступны на территории всей страны, в том числе и Крыма. Медведев также отметил, что нововведение «сделало поездки по стране гораздо комфортнее.
"В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь", — отметил премьер.
Впервые об отмене внутреннего роуминга заявили эксперты Министерства связи и массовых коммуникаций. Специалисты предложили ряд поправок в закон „О связи“, однако законопроект, которому потребовались значительные доработки не был рассмотрен в Госдуме даже в первом чтении. В 2017-ом Федеральная антимонопольная служба потребовала от „большой четвёрки“ мобильных операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен. Летом 2018 года сотовые компании заявили о разработке графика по отмене внутреннего роуминга. Осенью этого же года роуминг внутри страны был фактически отменён.
Комментарии4
Личный счет , Дмитрий Медведев , Минкомсвязи РФ , Госдума , ФАС , ИТАР-ТАСС
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