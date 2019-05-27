«Это необходимая вещь»: в России отменили роуминг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает ТАСС. При этом глава кабинета министров на встрече с вице-премьерами отметил, что сотовые операторы уже работают по новым требованиям.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", — заявил Медведев.

Премьер отметил, что согласно новым стандартам с 1 июня в России будет отменён внутренний роуминг, от которого уже фактически отказалось большинство сотовых операторов. Бесплатные входящие звонки будут доступны на территории всей страны, в том числе и Крыма. Медведев также отметил, что нововведение «сделало поездки по стране гораздо комфортнее.

"В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь", — отметил премьер.