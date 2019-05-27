Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.43
$
64.64
72.15
72.32
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
69.15
+0.17 Золото
1285.97
+0.01 РТС
1284.53
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1193
–0.0029
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

В России отменили роуминг 

Lenta.ru + ещё 12 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутреннего роуминга в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства на встрече с вице-премьерами.
Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг перестанет действовать с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие звонки на всей территории страны. Премьер отметил, фактически операторы сотовой связи уже перешли на новые стандарты. «Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее», — отметил он.
Ранее сообщалось, что национальный роуминг будет отменен и в Крыму. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что его ведомству удалось убедить действующих в регионе операторов связи в необходимости такого шага.
В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент.
Последние новости
Биткоин взлетел США отказались мириться с Китаем Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Комментарии2
Личный счет , Дмитрий Медведев , Игорь Артемьев , Владимир Путин , ФАС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новак прокомментировал угрозы США «Северному потоку-2»
Кремль отреагировал на заявления о дефолте на Украине
Российским чиновникам захотели доплатить2
Гройсман высказался о возможном дефолте на Украине
Игра в бутылочку: торговлю обяжут принимать тару
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение