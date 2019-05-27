Парковку в Петербурге оценили в миллиард рублей

В Петербурге за 1,15 миллиарда рублей выставлено на продажу парковочное место в жилом комплексе 2015 года постройки «Legenda на Оптиков» (Приморский район). Соответствующее объявление размещено 27 мая на сайте ЦИАН.

Как отмечается в описании лота, 18-метровое парковочное место находится на сухом, отапливаемом, вентилируемом подземном паркинге, который оборудован системой круглосуточного видеонаблюдения. Продавец указывает в качестве сильной стороны своего объекта, что машино-место расположено рядом с лифтом.

«Рядом с [парковочным] местом можно хранить колеса, коляски, все необходимые вещи, — отмечается в объявлении. — Имея собственное место для машины, освобождаешь себя от постоянного поиска места возле дома, обеспечиваешь себя парковкой в любое время суток».

Общая стоимость объекта, согласно тексту объявления, — 1,15 миллиарда рублей, стоимость одного квадратного метра парковочного места — 63,9 миллиона рублей. Парковочное место также можно приобрести в ипотеку, размер ежемесячного платежа в этом случае составит от 10,9 миллиона рублей в месяц.

Согласно информации на сайте ЦИАН, средняя стоимость однокомнатной квартиры в ЖК «Legenda на Оптиков» составляет порядка 4,5 миллиона рублей. На сайте жилого комплекса размещена реклама продажи парковочных мест, однако без информации о ценах.

Ранее стало известно о гараже стоимостью 40 миллионов рублей. Этот объект выставили на продажу в Зеленоградском округе Москвы. Площадь недвижимости составила 212 квадратных метров. Владелец готов также сдать гараж в аренду за 160 тысяч рублей в месяц.