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Не жили богато: половине россиян хватает денег только на еду и одежду 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Росстата выяснили, какая часть жителей России имеет возможность приобретать только еду и одежду, при этом испытывает большие затруднения с покупкой нового смартфона или телевизора, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.
Аналитики подсчитали, что у почти половины (48,2%) российских семей денег хватает только на траты первой необходимости: продукты питания, предметы обихода, обувь, одежду. На более дорогие покупки, например, бытовую технику или мебель, жители страны вынуждены брать кредиты. Чаще всего в эту категорию попадают молодые семьи и семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров. Все они, по словам научного сотрудника Института социального анализа РАНХиГС Дмитрия Логинова, находятся в зоне потребительского риска.
«Даже небольшой потребительский шок — например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату — вынуждает людей экономить еще сильнее», — заявил эксперт, подчеркнув, что в результате люди начинают сокращать траты на еду.
Количество россиян, зарабатывающих только на еду значительно меньше — около 15%. У этой категории населения нет возможности не только приобрести одежду, но и оплатить коммунальные счета. 28% респондентов, заявивших о проблеме, оказались из многодетных семей, 30,4% из семей неработающих пенсионеров. Впрочем, эксперты отмечают, что по сравнению предыдущими исследованиями зафиксировали положительную динамику: в прошлом году 17% жителей страны заявляли, что денег им хватает только на то, чтобы прокормить свои семьи.
Исследование Росстата проводилось среди 48 тысяч домохозяйств. Результаты были представлены изданию в рамках ежеквартального обследования ведомства «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств».
Комментарии6
Личный счет , Григорий Березкин , Росстат
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