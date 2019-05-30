Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян

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Пенсионный фонд вскрыл грандиозную аферу с накоплениями россиян 

Konkurent.ru + ещё 4 58 минут назад
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян. Злоумышленники переводили накопления граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По информации портала, в конце 2018 г. в ПФР заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Большая часть заявителей желала перевести средства в фонды «Согласие», ВТБ, «Социум», а также «Газфонд». Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые «заверяли» по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку и пришла к заключению, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.
Чтобы вернуть свои накопления, гражданам придется лично обращаться в негосударственный пенсионный фонд, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или идти в суды.
«Мы можем признать договор недействительным только через решение суда», — пояснили порталу сотрудники Пенсионного фонда.
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Комментарии32
Личный счет , Видео , Банк ВТБ , Пенсионный фонд РФ
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