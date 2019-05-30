Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян

Пенсионный фонд вскрыл грандиозную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян. Злоумышленники переводили накопления граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Об этом пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации портала, в конце 2018 г. в ПФР заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. Большая часть заявителей желала перевести средства в фонды «Согласие», ВТБ , «Социум», а также «Газфонд». Неизвестные подделывали подписи двадцати двух нотариусов, которые «заверяли» по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела свою проверку и пришла к заключению, что ни один из юристов на самом деле в аферах участия не принимал.

Чтобы вернуть свои накопления, гражданам придется лично обращаться в негосударственный пенсионный фонд, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам махинаций нужно будет писать жалобу в ПФР или идти в суды.