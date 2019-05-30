Пенсия с 55 лет: кто получит по старым правилам

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении с частными фондами, смогут получать пенсии по старым условиям: женщины с 55 лет, а мужчины с 60. Такой законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму . В Центробанке инициативу поддерживают.

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Речь идет о гражданах России, которые решили не позднее 2020 года начать пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и заключили договор о негосударственном пенсионном обеспечении, то есть о самостоятельных накоплениях на старость.

Этот законопроект должен уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ до повышения пенсионного возраста, и тех, кто это сделал уже после вступления в силу изменений в 2018 году.

Предлагаемые нормы распространяются и на договоры, заключенные с 1 января 2019 года.

При этом работать новый законопроект будет в обе стороны: гражданин по желанию может установить и более высокий возраст получения пенсии, но не выше нового — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

По словам Аксакова, данный законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца мая, а вступить в силу он может уже в нынешнем году. Однако сначала должно быть получено положительное заключение ЦБ и правительства. В Центробанке сказали, что в целом поддерживают законопроект.

В рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения граждане самостоятельно копят себе на пенсию со своего дохода. Размер отчислений также определяет сам гражданин. За 2018 год число участников добровольной пенсионной системы увеличилось на 2,1% — до 6,1 млн, сообщал ЦБ. Размер среднего счета одного застрахованного лица за прошлый год вырос на 5,7% и достиг 186,1 тыс. рублей. Размер негосударственной прибавки к пенсии составил в среднем 3,3 тыс. рублей в месяц.

40% имеют индивидуальные договоры и копят на пенсию сами, без софинансирования третьей стороны, например, работодателя. Остальные — участники корпоративных пенсионных программ.

3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переходный период завершится в 2028 году.

В 2018 году средний размер государственной пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. Индивидуальные накопления граждан в системе НПФов идут как дополнительные выплаты.

Ранее в России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям. Размер пенсии сначала доведут до прожиточного минимума, и только затем проиндексируют.

На 2019 год пенсии были проиндексированы на 7%, или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры не получили. На несправедливость, связанную с индексацией пенсий, обратил внимание президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля.

«Многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — сказал президент.

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8 726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8 846 руб.

В следующем году запланирована индексация пенсий на уровне 6,6% и 6,3% в 2021 году.

Пенсия у работающих пенсионеров в настоящее время не индексируется. Ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете в пенсионной системе.

Ранее в ПФР рассказали, как можно узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения. Если пожилой работник готов уволиться, но не знает, насколько увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения, тогда следует прибегнуть к двум способам.

Во-первых, можно войти в личный кабинет на официальном сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии — тот, что платят в настоящий момент, и тот, каким он станет после прошедших индексаций.

Во-вторых, если человек не пользуется компьютером и не зарегистрирован в личном кабинете, он может получить эту информацию напрямую в любом отделении фонда.

В настоящее время правительство готовит новую пенсионную программу, которая называется индивидуальный пенсионный капитал. Центральный банк и Минфин разрабатывают концепцию с 2016 года. Она предполагает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды, отчисляя на это 6% от своей зарплаты — с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.