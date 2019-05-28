Не хватает даже на еду: россияне вконец обеднели

Россияне стремительно беднеют. По данным Росстата, половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. Покупать все, что считают нужным, могут себе позволить чуть более 3% граждан. При этом закредитованность россиян за год выросла на 13%.

Почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды Такие данные приводятся в исследовании Росстата , основанном на данных 48 тыс. домохозяйств.

Порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили. 57,9% неработающих пенсионеров отметили у себя такую же проблему. Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

0,7% семей не хватает средств даже на еду.

Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.

При этом данные по регионам разнятся. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе 100% домохозяйств говорят, что им денег хватает только на еду. В Новосибирской области таких оказалось 41,3%, в Орловской — 39%, в Удмуртии — 34,9%.

Отмечается также, что для решения своих имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов наших граждан увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

По данным статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), обнародованной на прошлой неделе, в апреле россияне набрали кредитов почти на 800 млрд рублей. Количество выданных кредитных карт выросло в годовом выражении на 16%, а объемы кредитных лимитов — на 34%.

«В апреле 2019 года было выдано 3,28 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 786,92 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 миллиона кредитов на 694,23 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ОКБ.

Банки не отрицают, что число людей, желающих взять кредит на потребительские нужды, в последние годы растет. Так, женатые и замужние россияне берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика обнародовал 28 мая 2019 года банк «Открытие» . Согласно исследованию, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке примерно вдвое выше числа одиноких, так как у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности и улучшить качество их жизни, считают в банке. Правда, отдавать эти кредиты нашим соотечественникам все тяжелее, так как их доходы снижаются уже не первый год.

Почти два месяца назад социологи обнародовали неутешительные данные о финансовом положении россиян. Приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не могут уже 35,4% семей, а четверти семей не по карману пригласить гостей на семейное торжество.

Росстат опубликовал ретроспективную динамику реально располагаемых доходов, из которой следовало, что в 2018 году по сравнению с 2013 годом этот показатель снизился на 8,3%, а не на 10,9%, как показывали прежние оценки.

Бьют тревогу и социологи центра «Ромир». 28 мая центр сообщил, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% — это показатель двухлетней давности, то есть весны 2017 года.

Исследование «Ромир» проведено в апреле текущего года. Аналогичные опросы проводятся уже несколько лет подряд, что позволяет специалистам холдинга делать выводы о динамике потребительского поведения наших соотечественников.

Ранее, в конце 2018 года, центр макроэкономического анализа Альфа-банка подсчитал, что повышение НДС в 2019 году «облегчит» кошельки россиян на 500 млрд рублей. Его специалисты ожидали, что рост потребления домохозяйств замедлится с 3% в 2018 году до 1,5% в 2019 году, а ВВП вырастет всего на 0,8% против 1,3%.

В общей сложности, по оценкам аналитиков Альфа-банка, покупательная способность населения сократится за текущий год на 800 млрд рублей.

В среднем каждый россиянин старше 18 лет отдаст на реформы правительства 6,6 тыс. рублей, а среднестатистическое домохозяйство недосчитается почти 20 тыс. рублей.

Болезненный удар по доходам граждан рикошетом заденет потребительский спрос. Банк прогнозировал, что рост потребления, и без того достаточно скромный, замедлится вдвое — с 3% в этом году до 1,5% в 2019-м. Вялая активность покупателей, в свою очередь, заставит компании повременить с индексацией зарплат и набором новых сотрудников.