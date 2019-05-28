Центробанк модернизирует сторублевые купюры

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Банк России начал модернизировать сторублевые купюры для укрепления их износоустойчивости, рассказал «Российской газете» замдиректора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

В этом году Центробанк рассчитывает распространить применяемые на новых двухсотрублевых купюрах технологии на треть сторублевых банкнот: такие ассигнации будут напечатаны на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими", — заявил Демиденко.

Как рассказал представитель ЦБ, покрытые лаком двухсотрублевые купюры показали себя хорошо: доля ветхих банкнот оказалась небольшой. Теперь эту технологию распространят на другие популярные денежные знаки, в том числе на купюры номиналом в 50 рублей.

"Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — объяснил Демиденко.

По данным Банка России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19 процентов, пишет РГ.