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Центробанк модернизирует сторублевые купюры 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Банк России начал модернизировать сторублевые купюры для укрепления их износоустойчивости, рассказал «Российской газете» замдиректора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
В этом году Центробанк рассчитывает распространить применяемые на новых двухсотрублевых купюрах технологии на треть сторублевых банкнот: такие ассигнации будут напечатаны на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.
"Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими", — заявил Демиденко.
Как рассказал представитель ЦБ, покрытые лаком двухсотрублевые купюры показали себя хорошо: доля ветхих банкнот оказалась небольшой. Теперь эту технологию распространят на другие популярные денежные знаки, в том числе на купюры номиналом в 50 рублей.
"Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию", — объяснил Демиденко.
По данным Банка России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19 процентов, пишет РГ.
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Личный счет , Центральный банк России , РИА Новости , "Российская газета"
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