Эксперты дали прогноз по доходам россиян

По итогам первого квартала 2019-го реальные доходы, по информации Росстата, сократились на 2,3 процента. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что тенденция на падание доходов сохранится и во втором квартале.

По его мнению, перспектив на улучшение ситуации нет, так как сохраняются глобальные риски для российской экономики, в том числе падение нефтяных цен и введение новых санкций против России.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева согласилась с тем, что факторов для роста реальных доходов россиян сейчас нет. Она заявила, что рост или уменьшение показателя на один процент находится в пределах статистической погрешности, а реальный рост будет только при значениях прироста в три-четыре процента.

«Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее трех-четырех процентов, это разговор о пустом», — считает она.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон добавил, что российская экономика не растет уже много лет, поэтому оснований рассчитывать на рост реальных доходов у россиян тоже нет.

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.

В 2018-м глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что за последние четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов.