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Эксперты дали прогноз по доходам россиян 

Рамблер 1 час назад
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС пришли к выводу, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, с 2013 года упавшие на 8,3 процента (по данным Росстата), продолжат падение и в 2019 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По итогам первого квартала 2019-го реальные доходы, по информации Росстата, сократились на 2,3 процента. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что тенденция на падание доходов сохранится и во втором квартале.
По его мнению, перспектив на улучшение ситуации нет, так как сохраняются глобальные риски для российской экономики, в том числе падение нефтяных цен и введение новых санкций против России.
Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева согласилась с тем, что факторов для роста реальных доходов россиян сейчас нет. Она заявила, что рост или уменьшение показателя на один процент находится в пределах статистической погрешности, а реальный рост будет только при значениях прироста в три-четыре процента.
«Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее трех-четырех процентов, это разговор о пустом», — считает она.
Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон добавил, что российская экономика не растет уже много лет, поэтому оснований рассчитывать на рост реальных доходов у россиян тоже нет.
Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.
В 2018-м глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что за последние четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов.
Весной 2019-го Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения: в ведомстве считают, что по итогам 2020-го рост составит не 1,7, а 1,5 процента в годовом выражении. Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году остались на уровне одного процента.
Комментарии18
Личный счет , Видео , Григорий Березкин , Игорь Николаев , Алексей Кудрин , Татьяна Малева , Владимир Гимпельсон , Росстат , Счетная палата , ВШЭ , Минэкономразвития , РАНХиГС
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