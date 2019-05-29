Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.00
$
64.90
72.45
72.40
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.52
72.16
Индексы и котировки Brent
68.72
+0.01 Золото
1283.49
–0.02 РТС
1265.03
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1158
–0.0046
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

Бедные россияне: денег станет еще меньше 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Доходы россиян продолжат снижаться и в этом году, уверены экономисты. Слабый рост экономики и риски в виде падения цен на нефть и санкций не позволяют надеяться на исправление ситуации. Выполнение указа президента о сокращении бедности в два раза пока тоже под вопросом. Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».
Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1% по новой, утвержденной недавно методике Росстата (согласно прежней методологии, падение составило 0,2%). Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.
В начале 2019 года ситуация лишь усугубилась — по итогам первого квартала реальные доходы населения снизились на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, полагают эксперты.
«Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится», — отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Он подчеркнул, что сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности падение цен на нефть и введение новых санкций против России.
По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, «рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика». Однако и она не видит никаких предпосылок к улучшению ситуации.
Увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, сказала Малева.
«Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — резюмировала она.
Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил замедление экономики и вытекающее из этого падение доходов. В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.
«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — сказал он.
При этом согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, то есть за чертой бедности, в 2018 году сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2017 годом и составила 12,9% или 18,9 млн россиян. В 2019 году, исходя из майского указа, уровень бедности должен снизиться до 12%.
Однако, как отметила Малева, снижение уровня бедности проходило в условиях роста МРОТ и повышения заработной платы работников социальной сферы и науки, а поскольку подобных мер в этом году проводиться не будет, уровень бедности сохранится на прошлогодней отметке.
Ранее Счетная палата подсчитала: чтобы бедность снижалась, зарплаты, а точнее реально располагаемые денежные доходы населения, должны расти не менее чем на 1% в квартал.
Но в первом квартале 2019 года прирост реальной начисленной среднемесячной заработной платы составил всего 0,4%. При этом за аналогичный период прошлого года он составлял 10,2%, отмечает СП.
Аудиторы СП прогнозируют сокращение реальных доходов населения и недостижение цели по сокращению бедности в 2019 году.
Между тем на этой неделе Росстат обнародовал неутешительные данные своего исследования: половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. Покупать все, что считают нужным, могут себе позволить чуть более 3% граждан.
Для решения имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов наших граждан увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.
Ранее социологи также выяснили, что 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на сезон. Почти 80% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. 15% семей сталкиваются с «большими затруднениями», пытаясь купить только самое нужное.
Согласно опросу Левада-центра, две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений. Как отмечается в исследовании, накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы (семьи с доходом выше 55 001 рублей в месяц).
При этом подушки безопасности у беднеющих граждан тоже нет. Только 2 из 10 семей с низким материальным достатком (доход до 20 тысяч рублей в месяц), при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями.
Газета.Ru: последние новости
У половины российских семей денег хватает лишь на продукты и одежду В России может появиться "отцовский капитал" Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Комментарии5
Личный счет , Статьи , Игорь Николаев , Владимир Гимпельсон , Росстат , Левада-центр , Счетная палата , ВШЭ , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал новый порядок расчета пенсий
Бедность россиян сочли статистической ошибкой1
550 пилотов отстранили от полетов в России
В Huawei рассказали о судьбе компании в России
Доллар преодолел психологическую отметку34
Новости партнеров
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение