Бедные россияне: денег станет еще меньше

Доходы россиян продолжат снижаться и в этом году, уверены экономисты. Слабый рост экономики и риски в виде падения цен на нефть и санкций не позволяют надеяться на исправление ситуации. Выполнение указа президента о сокращении бедности в два раза пока тоже под вопросом. Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу пришли экономисты ВШЭ РАНХиГС . Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1% по новой, утвержденной недавно методике Росстата (согласно прежней методологии, падение составило 0,2%). Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

В начале 2019 года ситуация лишь усугубилась — по итогам первого квартала реальные доходы населения снизились на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, полагают эксперты.

«Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится», — отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Он подчеркнул, что сохраняются глобальные риски для российской экономики, в частности падение цен на нефть и введение новых санкций против России.

По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, «рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика». Однако и она не видит никаких предпосылок к улучшению ситуации.

Увеличение или уменьшение значения показателя на 1% находится в пределах статистической погрешности, сказала Малева.

«Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — резюмировала она.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил замедление экономики и вытекающее из этого падение доходов. В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — сказал он.

При этом согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, то есть за чертой бедности, в 2018 году сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2017 годом и составила 12,9% или 18,9 млн россиян. В 2019 году, исходя из майского указа, уровень бедности должен снизиться до 12%.

Однако, как отметила Малева, снижение уровня бедности проходило в условиях роста МРОТ и повышения заработной платы работников социальной сферы и науки, а поскольку подобных мер в этом году проводиться не будет, уровень бедности сохранится на прошлогодней отметке.

Ранее Счетная палата подсчитала: чтобы бедность снижалась, зарплаты, а точнее реально располагаемые денежные доходы населения, должны расти не менее чем на 1% в квартал.

Но в первом квартале 2019 года прирост реальной начисленной среднемесячной заработной платы составил всего 0,4%. При этом за аналогичный период прошлого года он составлял 10,2%, отмечает СП.

Аудиторы СП прогнозируют сокращение реальных доходов населения и недостижение цели по сокращению бедности в 2019 году.

Между тем на этой неделе Росстат обнародовал неутешительные данные своего исследования: половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. Покупать все, что считают нужным, могут себе позволить чуть более 3% граждан.

Для решения имущественных проблем российские семьи все чаще берут кредиты. Доля кредитов и займов в структуре расходов наших граждан увеличилась с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года.

Ранее социологи также выяснили, что 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на сезон. Почти 80% российских семей испытывают трудности с тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. 15% семей сталкиваются с «большими затруднениями», пытаясь купить только самое нужное.

Согласно опросу Левада-центра , две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений. Как отмечается в исследовании, накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы (семьи с доходом выше 55 001 рублей в месяц).

При этом подушки безопасности у беднеющих граждан тоже нет. Только 2 из 10 семей с низким материальным достатком (доход до 20 тысяч рублей в месяц), при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями.