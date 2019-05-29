Минфин: банки навязывают дополнительные услуги при выдаче ипотеки

Российские банки в обход существующего законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев

Президент России Владимир Путин в начале марта в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что российские банки должны выдавать ипотеку для семей с детьми под чистую процентную ставку в 6%, ничего сверху не накручивая и не навязывая никаких услуг. Тогда Путин попросил Костина проследить за исполнением этого вопроса и отметил, что переговорит об этом с Банком России . В свою очередь глава ВТБ отметил, что возьмет этот вопрос под личный контроль.

"Жалобы, к сожалению, есть — банки продолжают навязывать дополнительные услуги и при этом не включать их в полную стоимость кредита (ПСК), где-то просто нарушая закон, где-то в обход него", — ответил Моисеев на вопрос, действительно ли существует проблема навязывания услуг при выдаче льготной ипотеки.

Замминистра финансов напомнил, что специально для избежания такой проблемы был принят закон о потребительском кредитовании, в котором определяется полная стоимость кредита.

"Там широко прописаны все условия. Понятно, когда мы говорим про ипотеку под 6%, это должно быть ПСК. Недаром, в прошлом году было принято решение о том, что в ипотеке тоже есть ПСК", — считает он.

"К сожалению, если у кого-то стоит задача навязать что-то клиенту, они это сделают. Это порочная практика, и я рассчитываю, что банки будут относиться к этому добросовестно, а надзорный орган, то есть ЦБ, будет тщательно следить за нарушениями вместе с Роспотребнадзором", — заключил он.

О запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок Путин объявил в ноябре 2017 года. В конце февраля в послании Федеральному собранию президент заявил, что такой льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей и поручил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.