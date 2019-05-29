Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Ряд крупных российских банков довел долю push-уведомлений в информировании клиентов до 30 процентов. Это следует из опроса, проведенного РБК.

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка , она составила около 30 процентов.

Банки стали активно внедрять информирование клиентов об операциях через push-уведомления около двух лет назад.

Ключевой причиной этого стала экономия банков на выплатах сотовым операторам за отправку СМС, величина которых существенно выросла за последние несколько лет, следует из комментариев представителей кредитных организаций.