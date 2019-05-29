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Большинство россиян считают необходимым сокращать расходы 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение, они считают необходимым сократить повседневные расходы, показывают результаты опроса ВЦИОМ. Отмечается, что с января эта доля практически не изменилась. Кроме того, год назад эта она также составляла 66%.
Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24%.
В то же время больше четверти граждан (26%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. В январе этот показатель составлял 22%. Однако, более половины (57%) россиян по-прежнему настроены скептически.
В целом не очень изменилось и отношение к банкам: вариант вклада свободных средств считают оптимальным 48% граждан, как и в мае прошлого года. Однако, забрать деньги из банка хотят уже вдвое меньше респондентов (31%).
Чуть выросло доверие россиян к кредитам — до 27% по сравнению с 24% в январе. Большинство опрошенных (72%) все же не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 мая 2019 г. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Личный счет , ВЦИОМ
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