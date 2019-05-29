Путин анонсировал новый порядок расчета пенсий

Сегодня в столице Казахстана Нур-Султане стартовал саммит ЕАЭС. В ходе заседания Высшего евразийского экономического совета Путин выразил поддержку готовящегося соглашения об изменении порядка расчета пенсий в государствах союза, в том числе в России.

После вступления соглашения в силу стаж работы в любой стране ЕАЭС будет зачтен в любой другой. По словам Путина, это очень важно для каждого конкретного пенсионера.

«Будет неважно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — отметил российский лидер.

Также в ходе заседания совета Путин призвал продолжать «гармонизацию» экономического законодательства стран союза — унифицировать административные правила и процедуры, устранять нетарифные барьеры и облегчать бюрократическую нагрузку на бизнес.