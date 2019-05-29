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Путин анонсировал новый порядок расчета пенсий 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российским пенсионерам зачтется стаж работы на территории стран Евразийского экономического союза. Соответствующее соглашение, которое разрабатывает Евразийская комиссия, было поддержано президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня в столице Казахстана Нур-Султане стартовал саммит ЕАЭС. В ходе заседания Высшего евразийского экономического совета Путин выразил поддержку готовящегося соглашения об изменении порядка расчета пенсий в государствах союза, в том числе в России.
После вступления соглашения в силу стаж работы в любой стране ЕАЭС будет зачтен в любой другой. По словам Путина, это очень важно для каждого конкретного пенсионера.
«Будет неважно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — отметил российский лидер.
Также в ходе заседания совета Путин призвал продолжать «гармонизацию» экономического законодательства стран союза — унифицировать административные правила и процедуры, устранять нетарифные барьеры и облегчать бюрократическую нагрузку на бизнес.
Комментарии6
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , ЕАЭС
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