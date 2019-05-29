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В Сети узнали о масштабной афере с пенсиями россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) выявил одно из крупнейших мошенничеств с пенсиями за последние годы, жертвами которого стали сотни тысяч россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, накопления пострадавших были переведены в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) без их согласия. Выявить аферу удалось в конце 2018-го, когда ПФР обратил внимание на аномальный рост заявлений о переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой.
Только в столичном регионе таких заявлений зафиксировали более полумиллиона, причем 83 процента из них были заверены нотариусами. Как оказалось, подписи нотариусов были подделаны.
В ходе выборочной проверки ПФР выявил 22 нотариуса, которые принимали и заверяли по тысяче заявлений о переводе пенсий в день. Один из этих нотариусов — Валентина Усталова из Воронежа. 12 мая 2018-го она якобы приняла 1248 клиентов, каждый из которых хотел перевести свои пенсионные накопления в один и тот же НПФ. Усталова заявила, что в день у нее обычно всего по семь-десять клиентов, а подпись на заявлениях подделал лженотариус. Также мошенники воспользовались именем нотариуса из Петербурга и за год «засвидетельствовали» подписи 29 тысяч человек.
Федеральная нотариальная палата провела собственную проверку и выяснила, что злоумышленники действительно использовали имена настоящих нотариусов, подделывали их подписи и печати.
В организации отметили, что мошенники также подделывали подписи граждан на договорах об обязательном пенсионном страховании, а это «возможно только при участии работников фондов или их контрагентов». Baza отмечает, что нотариусы подали заявления в полицию, но в МВД уголовные дела заводить не стали.
Источник в ПФР рассказал каналу, что фонд может выявлять мошенничество, но не имеет полномочий применять санкции в отношении замешанных в нём фондов.
Гражданам, чьи накопления были переведены из спроса, доказывать недействительность заявления придётся с помощью жалоб в ПФР и через суд.
Для борьбы с подделками с 1 января 2019 года ПФР перестал принимать заявления о переводе пенсионных накоплений по почте.
Комментарии3
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , МВД
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