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Росстат сделал россиян бедными по ошибке 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Росстат проводит проверку данных о том, что жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) хватает денег только на еду, и не исключает ошибку, передает «Интерфакс».
«У нас есть ощущение, что там был технический сбой. Идет проверка», — сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что проверка будет завершена до конца недели.
По данным доклада Росстата, в котором он оценивал финансовое положение домохозяйств за четвертый квартал 2018 года, всем обследованным семьям Ямала денег хватает только на еду. Покупать одежду и оплачивать услуги ЖКХ им затруднительно. По оценке Росстата, ситуация была такой же в четвертом квартале 2017 года.
Власти ЯНАО поставили под сомнение результаты доклада. По их мнению, в документ могла закрасться ошибка. Сообщалось, что на территории ЯНАО регулярно проводятся социологические исследования для выяснения благосостояния местных жителей, и их результаты другие.
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Личный счет , Росстат , Интерфакс
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