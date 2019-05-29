Муж удавится: как жена Безоса потратит деньги

Джефф Безос является единственным из пяти богатейших американцев, который так и не присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании, призывающей миллиардеров отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Тем временем его экс-супруга, недавно получившая долю при разводе, не замедлила отказаться от ее половины в пользу добрых дел. Сколько пожертвовал Безос и почему он не отдает больше — в материале «Газеты.Ru».

Глава Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком на Земле — даже недавний развод с супругой Маккензи не повлиял на его состояние. Тем не менее, зарубежная пресса не раз отмечала, что делиться своими деньгами миллиардер не настроен.

Недавно к кампании присоединилась и Маккензи Безос, получившая после бракоразводного процесса 25% акций Amazon.

«Благодарна за поддержку при завершении развода с Джеффом всем тем, кто желал нам добра, с нетерпением жду следующей стадии в качестве партнеров и друзей. Я рада отдать ему все свои акции в Washington Post и Blue Origin, а также 75% наших акций Amazon с сохранением права голоса моим пакетом в качестве поддержки его вклада в развитие этих замечательных компаний», — заявила Безос в своем твиттере.

Развод сделал ее одной из самых богатых женщин мира — если перевести акции в деньги по текущей стоимости, состояние Маккензи Безос составит около $35 млрд

Сам же Джефф Безос является единственным среди пяти богатейших американцев, который к «Клятве дарения» так и не присоединился. На текущий момент его состояние оценивается в $114 млрд

Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны.

В статье 2017 года издание The New York Times пишет о том, что история благотворительных проектов главы Amazon «остается загадкой».

Существует фонд Bezos Family Foundation, который жертвует миллионы долларов исследовательскому центру по борьбе с раком в Сиэттле. Однако руководят фондом родители Джеффа Безоса, а сам он не внес в бюджет ни единого доллара, если верить сайту Inside Philanthropy.

Кроме того, Безос ни разу не появлялся в ежегодном рейтинге 50 главных благотворителей Америки вплоть до 2018 года, когда он неожиданно объявил об открытии фонда помощи бездомным, отдав на его нужды $2 млрд Тем не менее, по данным Quartz, этот взнос составляет лишь 1,3% от его состояния на тот момент.

Портал Business Insider подсчитал последние крупные пожертвования Джеффа Безоса с 2011 года, и в итоге получается не такая уж крупная сумма, как у других американских миллиардеров. Восемь лет назад создатель Amazon пожертвовал $10 млн историческому музею в Сиэттле и $15 млн — Принстонскому институту нейронаук.

В 2012 году организация, поддерживающая однополые браки, Washington United for Marriage получила от Безоса $2,5 млн В 2013 году $500 тыс. получил Worldreader, распространяющий электронные книги в неразвитых странах мира.

Следующее пожертвование датируется 2016 годом — $1 млн в адрес фонда помощи бездомным Mary's Place. В 2017 году $1 млн был перечислен Репортерскому комитету по защите свободы прессы.

2018 год стал одним из самых «затратных» для Безоса — $33 млн для фонда, обеспечивающего стипендиями иммигрантов, $10 млн — в поддержку ветеранов и $2 млрд для собственного фонда помощи бездомным Bezos Day One Fund.

Сообщалось, что пожертвования от Джеффа Безоса в адрес последней организации будут регулярными, но пока дело ограничилось лишь одним взносом.

Если подсчитать все деньги, отданные Джеффом Безосом на добрые дела, то выходит немаленькая, но довольно скромная в масштабах богатейшего человека планеты сумма. Для сравнения, Билл Гейтс отдал на благие цели около $50 млрд, Марк Цукерберг — $45 млрд, Уоррен Баффет — $30 млрд

Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет «Клятву дарения», чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира — и избавиться от ярлыка «жадный».