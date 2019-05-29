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«Защита граждан от произвола»: Госдума в первом чтении одобрила запрет на работу коллекторов в сфере ЖКХ 

RT на русском 4 часа назад
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает передавать долги по услугам ЖКХ коллекторам. По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, граждане регулярно обращались к парламентариям с просьбой принять соответствующую норму. При этом депутаты отмечают, что инициатива позволит защитить права россиян. Между тем эксперты призывают усилить контроль над деятельностью коллекторов во всех сферах.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам задолженностей по жилищно-коммунальным платежам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил значимость принятого решения.
«Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения», — приводятся его слова на официальном сайте Госдумы.
Этот законопроект был внесён на рассмотрение депутатов в начале марта 2019 года вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно документу, право работать с долгами по услугам ЖКХ может принадлежать только непосредственным участникам этого рынка. То есть это могут делать управляющие компании, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья и организации, обеспечивающие доставку тех или иных ресурсов (воды, газа, электроэнергии и т.д.).
Автор законопроекта пояснила, что документ имеет также важное социальное значение. Ранее она отмечала, что использование коллекторов сфере ЖКХ приводит к нарушениям прав и интересов граждан, а также к злоупотреблению.
«Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности», — отметила ранее вице-спикер.
В пресс-службе парламентария также сообщили, что инициатива была поддержана Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства и Федеральной службой судебных приставов.

«Защита от произвола»

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT заявил, что привлечение коллекторов к сбору долгов в сфере ЖКХ может привести не только к нарушению прав граждан, но также и к дополнительным расходам для организаций, которые их нанимают.
«Если мы привлекаем коллекторское агентство, и оно берёт к исполнению вот это взыскание задолженности, кроме того, что есть опасность применения угроз и шантажа, услуги коллектора ещё и оплачиваются. А у управляющих организаций, напомню, есть только деньги, которые идут на оплату жилищно-коммунальных услуг», — сказал Качкаев.
По его словам, услуги коллекторов подразумевали определённые расходы для управляющих компаний. Теперь, по его словам, взыскание долгов может стать менее эффективным, но, с другой, не будет нарушать права граждан.
«Этим законом мы не ухудшаем жизнь управляющих организаций, а защищаем граждан от произвола», — заключил зампред комитета Госдумы по жилищной политике.

«Изъян законодательства»

При этом важно отметить, что деятельность коллекторов сама по себе нуждается в более пристальном законодательном контроле, ведь услуги подобных агентств используется во многих других сферах. На это в беседе с RT указал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Не секрет, что очень часто коллекторские организации ведут себя не волне корректно, выходя далеко за пределы полномочий, которые им предоставляет законодательство, и нарушая Уголовный кодекс. Мне кажется, для того чтобы этот бизнес по работе с долгами развивался, необходимо дальнейшее развитие законодательства о коллекторских агентствах», — подчеркнул Костин, который положительно оценил инициативу Госдумы.
Он также отметил, что деятельность этих организаций в любой сфере на сегодняшний день плохо отрегулирована.
«Я считаю, что это изъян законодательства, — добавил Костин. — И это, с одной стороны, тормозит развитие добросовестных участников рынка, а с другой — развязывает руки куче проходимцев, которые устраивают травлю и шантаж граждан».
По его мнению, если исключить из числа коллекторов недобросовестных участников, то не будет необходимости запрещать им работать в сфере ЖКХ. Руководитель Фонда развития гражданского общества подчеркнул, что существует «огромное количество способов и рабочих схем», при которых права граждан не нарушаются.
Напомним, с января 2018 в России вступили в силу ограничения на работу коллекторов. Деятельностью по сбору долгов разрешено заниматься только организациям, внесённым в специальный реестр. Коллекторы не имеют права угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие на должников.
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Комментарии43
Личный счет , Видео , Статьи , Ирина Яровая , Павел Качкаев , Константин Костин , Вячеслав Володин , ФоРГО , Госдума , Минстрой
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