Путин дал последний шанс прячущим деньги

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов, устанавливающий третий этап амнистии на период с 1 июня 2019-го по 29 февраля 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С инициативой продлить амнистию капиталов на год Путин выступил в феврале. Он объяснил, что этим смогут воспользоваться граждане, переводящие бизнес в Россию и регистрирующие его в специальных административных районах. Президент говорил, что вместе с этим участники третьего этапа амнистии будут освобождены от ответственности за некоторые нарушения экономического, валютного и налогового законодательств.

Первый этап амнистии капиталов проходил в России в 2015-2016 годах. В Минфине сообщали, что за этот период граждане подали 7,2 тысячи деклараций. Закон не распространяется на уже осужденных граждан или тех, против кого возбудили соответствующее уголовное или административное дело. Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и продлился до 28 февраля 2019-го.