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Как получить пенсию по старым правилам 

Рамблер + ещё 5 50 минут назад
Депутаты Госдумы предложили дать клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность получать выплаты по возрастным критериям, действовавшим до пенсионной реформы, сообщают «Известия».
Об этом изданию заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечается, что нововведение коснётся жителей страны, оформивших договоры с НПФ в 2019 году. Авторы инициативы таким образом планируют уравнять в правах на получение самостоятельных накоплений на старость людей, заключивших контракт до пенсионной реформы, и тех, кто решился на это после неё. Соответственно ежемесячные выплаты женщины смогут получать по достижению 55 лет, мужчины после 60 лет.
При этом в законопроекте, который планируется внести на рассмотрение членов нижней палаты парламента до конца мая, отмечается, что у отдельных категорий россиян, например, проживающих в северных районах страны, будет возможность установить возраст получения выплат ранее 55-60 лет.
В Центробанке автору статьи заявили, что в целом поддерживают новый законопроект. В негосударственных пенсионных фондах отметили справедливость инициативы и заявили, что разрабатывают свои предложения по возрастному порогу. В Российском союзе промышленников и предпринимателей подчеркнули, что успешная реализация идеи позволит поднять доверие россиян к системе пенсионного обеспечения и популяризировать её среди потенциальных клиентов НПФ.
Комментарии
Личный счет , Видео , Анатолий Аксаков , Российский союз промышленников и предпринимателей , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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