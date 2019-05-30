Как получить пенсию по старым правилам

Депутаты Госдумы предложили дать клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) возможность получать выплаты по возрастным критериям, действовавшим до пенсионной реформы, сообщают «Известия».

Об этом изданию заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Отмечается, что нововведение коснётся жителей страны, оформивших договоры с НПФ в 2019 году. Авторы инициативы таким образом планируют уравнять в правах на получение самостоятельных накоплений на старость людей, заключивших контракт до пенсионной реформы, и тех, кто решился на это после неё. Соответственно ежемесячные выплаты женщины смогут получать по достижению 55 лет, мужчины после 60 лет.

При этом в законопроекте, который планируется внести на рассмотрение членов нижней палаты парламента до конца мая, отмечается, что у отдельных категорий россиян, например, проживающих в северных районах страны, будет возможность установить возраст получения выплат ранее 55-60 лет.