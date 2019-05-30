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С 1 июня в РФ изменится форма налоговых уведомлений для граждан 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
С 1 июня меняется форма налоговых уведомлений, которые получают граждане для последующей оплаты имущественных налогов и налога на доходы физлиц.
Теперь в нее включается информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не будут направляться отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД), уточняют в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Уведомления по новой форме будут направлены налогоплательщикам по почте. Граждане, которые пользуются электронными сервисами налоговой, увидят платежки в своих личных кабинетах на официальном сайте ФНС, когда налоговики начнут кампанию по рассылке уведомлений.
В новой форме будут указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также в документ включена информация о вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан. Речь идет о так называемом вычете на шесть соток. Он равен кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка
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Личный счет , Федеральная налоговая служба
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