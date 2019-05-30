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В Кремле обеспокоены: россияне все беднее 

Газета.Ru + ещё 20 46 минут назад
Фото: ТАСС
Кремль беспокоит падение доходов россиян. По итогам первого квартала этого года они снизились на 2,3%. Без роста зарплат и доходов граждан будет невозможно выполнить майский указ президента — в 2024 году бедность в России должна снизиться в два раза. Впрочем, эксперты считают, что победить бедность в ближайшее время не удастся.
В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян. Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что руководство государства четко знает, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Так представитель Кремля прокомментировал данные Росстата о том, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления, к которым относится, например, мебель и техника, им недоступны.
«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, — сказал Песков. — Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания».
Говоря о причинах ситуации с благосостоянием граждан, Песков назвал в их числе международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в российской экономике.
«При том, что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии», — заметил представитель Кремля.
Напомним, согласно недавно обнародованному исследованию Росстата, почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды.
Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили 57,9% неработающих пенсионеров.
15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.
Как недавно констатировал премьер Дмитрий Медведев, выступая в апреле в Госдуме, почти 19 млн россиян живут в бедности.
«Девятнадцать миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои, причем в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно», — заявлял Медведев.
Между тем, согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году.
Как выполнить этот указ президента, непонятно.
По статистике реальные доходы россиян (доходы, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи) падали все последние годы, начиная с 2013 года.
В целом доходы населения сократились в 2018 г. на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). В 2017 году речь шла снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.
В начале 2019 года ситуация с реальными доходами населения лишь усугубилась — по итогам первого квартала реальные доходы населения снизились на 2,3%. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, полагают эксперты.
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет. К такому выводу недавно пришли экономисты ВШЭ и РАНХиГС. Свои расчеты они привели на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян», которое состоялось на этой неделе.
Как, в частности, как отмечал директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, замедление экономики приводит к падению доходов. В первом квартале текущего года рост ВВП резко замедлился до 0,5% после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.
«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — сказал он.
Правительство может повлиять на доходы госслужащих, пенсионеров и отчасти на зарплаты работников госкомпаний, поясняла ранее в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Оксана Дмитриева, экс-министр труда и социального развития, а сейчас депутат Заксобрания Санкт-Петербурга.
Можно, например, поднять зарплаты бюджетникам, проиндексировать пенсии и отчасти проблема бедности будет решаться, считает она. А вот с частным сектором экономики ситуация хуже. При отсутствии значительного роста экономики бедность не истребить.
«Нынешний уровень официальной бедности примерно в два раза меньше среднего уровня доходов по стране, то есть это фактически не уровень бедности даже, а уровень нищеты. И вряд ли в ближайшее время бедность в России будет побеждена», — резюмировала Дмитриева.
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Комментарии3
Личный счет , Статьи , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Оксана Дмитриева , Владимир Гимпельсон , Росстат , Госдума , ВШЭ , РАНХиГС , Газета.Ru
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