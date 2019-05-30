Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.87
$
65.08
72.30
72.48
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.33
73.64
Индексы и котировки Brent
69.20
–0.23 Золото
1276.36
–0.01 РТС
1286.26
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
30.05
1.1141
–0.0061
15.05
1.1201
27.05
16.05
05.05

Стал известен порядок отказа от статуса самозанятого 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал, как можно отказаться от статуса самозанятого. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Так, по его словам сняться с учета очень легко — это можно сделать прямо через приложение «Мой налог». Чтобы перестать платить налог на профессиональный доход пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета».
После этого нужно выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим». После того, как пользователь подтвердил свое решение, снятие с учета произойдет автоматически.
Налог на самозанятых (официально — на профессиональный доход) появился в России с начала 2019 года. Он был введен в качестве эксперимента на десять лет в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Налогом облагаются доходы, полученные гражданами, занимающимися отдельными видами бизнеса без найма подчиненных. Ставка за доходы от услуг, оказанных физическим лицам, равняется четырем процентам, юридическим — шести.
По данным ФНС, на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировались около 40 тысяч россиян.
Последние новости
Московское метро решили оставить в Москве Путин внес в Госдуму законопроект о ракетном договоре «Челси» выиграл Лигу Европы
Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Даниил Егоров , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле высказались о падении доходов россиян176
Назван реальный срок снижения ипотечных ставок
«Это будет катастрофа»: Украину готовят к дефолту2
Набиуллина ожидает уменьшения ставок по кредитам
Россиян ждут изменения в налоговых уведомлениях
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение