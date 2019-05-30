Стал известен порядок отказа от статуса самозанятого

Так, по его словам сняться с учета очень легко — это можно сделать прямо через приложение «Мой налог». Чтобы перестать платить налог на профессиональный доход пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета».

После этого нужно выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим». После того, как пользователь подтвердил свое решение, снятие с учета произойдет автоматически.

Налог на самозанятых (официально — на профессиональный доход) появился в России с начала 2019 года. Он был введен в качестве эксперимента на десять лет в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Налогом облагаются доходы, полученные гражданами, занимающимися отдельными видами бизнеса без найма подчиненных. Ставка за доходы от услуг, оказанных физическим лицам, равняется четырем процентам, юридическим — шести.

По данным ФНС, на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировались около 40 тысяч россиян.