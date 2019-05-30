Россияне тратят 44% дохода на кредиты, заявила Набиуллина

Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан — отношение долга к доходу, который должны будут учитывать и банки, и микрофинансовые организации при выдаче займов.

"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан: если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков — это угроза их устойчивости. Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро — быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", — сказала глава регулятора.

"Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения— это 9,9%, то есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого заемщика", — добавила она.