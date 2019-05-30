В Кремле высказались о падении доходов россиян

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Кремль оценил благосостояние россиян 

Рамблер 32 минуты назад
Кремль понимает, что происходит с уровнем благосостояния россиян, относится к этому трезво и знает, как все исправить. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Позавчера Росстат сообщил, что 0,7% жителей России не хватает денег на еду, 14,9% — на одежду, 48,2% — ни на что, кроме еды и одежды.
При этом подсчеты службы статистики свидетельствуют об улучшении уровня благосостояния россиян за год. Например, на одежду в 2017-м не хватало 18% опрошенных.
Бедные россияне: денег станет еще меньше
Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата, назвал падение доходов в стране общим фоном и объектом пристального внимания руководства страны. Среди причин ухудшения благосостояния он упомянул санкции, торговые войны, международную конъюнктуру и «процессы» в самой российской экономике.
Песков подчеркнул, что Кремль видит и понимает происходящее, относится к этому трезво, «но, главное, что четко знает, что нужно делать» для исправления ситуации.
«Речь идет о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году», — пообещал он.
Комментарии525
Личный счет , Видео , Дмитрий Песков , Росстат
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