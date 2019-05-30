В Кремле высказались о падении доходов россиян

Кремль оценил благосостояние россиян

Кремль понимает, что происходит с уровнем благосостояния россиян, относится к этому трезво и знает, как все исправить. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Позавчера Росстат сообщил, что 0,7% жителей России не хватает денег на еду, 14,9% — на одежду, 48,2% — ни на что, кроме еды и одежды.

При этом подсчеты службы статистики свидетельствуют об улучшении уровня благосостояния россиян за год. Например, на одежду в 2017-м не хватало 18% опрошенных.

Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата, назвал падение доходов в стране общим фоном и объектом пристального внимания руководства страны. Среди причин ухудшения благосостояния он упомянул санкции, торговые войны, международную конъюнктуру и «процессы» в самой российской экономике.

Песков подчеркнул, что Кремль видит и понимает происходящее, относится к этому трезво, «но, главное, что четко знает, что нужно делать» для исправления ситуации.