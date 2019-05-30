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Билеты в плацкарт резко подорожали 

Рамблер 27 минут назад
Фото: ТАСС
Билеты в плацкартные вагоны подорожали в полтора-два раза. На это, как сообщают «Известия», Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось Федеральной антимонопольной службе.
В письме начальнику ФАС Игорю Артемьеву ООП рассказало о многочисленных жалобах граждан на резкий рост цен на плацкартные билеты с отправлением в июне-июле и проведенном мониторинге цен по 12 направлениям.
Объединение обнаружило, что цены выросли на 65-100%. Так, стоимость билета в плацкарт из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков стала больше на 65-68%, из Новосибирска в Томск — на 93%, из Москвы в Адлер — на 97%, а из Москвы в Калининград — на 100%.
В ООП напомнили ФАС, что стоимость проезда в плацкартных вагонах в поездах дальнего следования устанавливает государство. В 2019 году цены были проиндексированы на 3,9%, а на сайте РЖД сказано, что летом тариф не вырастет более чем на 20%.
По этой причине Общероссийское объединение пассажиров попросило Федеральную антимонопольную службу провести проверку. В ФАС изданию рассказали, что обращение ООП уже рассматривается.
Комментарии
Личный счет , Игорь Артемьев , ФАС , РЖД
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