Россия не дождется: иностранцы не едут в налоговый рай

Минфин предлагает снизить подоходный налог для иностранцев — до 13%. Россияне платят столько же. Учитывая, как мало экспатов работает в нашей стране, бюджет от этого не пострадает. Впрочем, вряд ли таким образом в Россию удастся привлечь высококвалифицированных специалистов, считают эксперты. Максимум, что можно сделать, — вывести из тени часть «трудовых мигрантов».

Министр финансов Антон Силуанов предложил снизить ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для иностранцев, работающих в России. Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13% от всех доходов, для иностранных граждан — 30%.

«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную для россиян», — сказал Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

Таким образом, Минфин хочет повысить привлекательность нашей страны для нерезидентов. В первую очередь, конечно, речь идет о высококвалифицированных специалистах.

На данный момент в России официально работает не так много иностранцев.

Чтобы работать легально в нашей стране, каждый иностранный гражданин должен получить разрешение на работу или патент.

Согласно данным главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ, за 2018 год разрешений на работу для иностранных граждан в России было оформлено всего для 130 тыс. лиц. И число желающих оформить разрешение сокращается. Так, за 2017 году разрешения на работу оформили 148 тыс. человек.

В основном разрешение на работу получают высококвалифицированные специалисты, которые трудятся легально в нашей стране.

Те, кого в России принято считать «трудовыми мигрантами», должны получать патенты на работу в нашей стране. Под эту категорию попадают жители Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Мигрантам из стран — участников Евразийского экономического союза (сюда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), патент теперь не требуется. Им разрешено работать в России на основании трудового договора с работодателем, и они имеют возможность платить обычную ставку для российских граждан 13%, а не 30%.

Если посмотреть статистику по трудовым мигрантам, то в 2018 году на миграционный учет в России было поставлено 17,8 млн человек. При этом за тот же год было оформлено всего 1,67 миллиона патентов для иностранцев.

Минимальная стоимость патента определена Налоговым кодексом и составляет 1,2 тыс. рублей в месяц, но еще существуют региональные коэффициенты и надбавки. Так, для Москвы минимальная сумма патента выливается в 5 тыс. рублей в месяц. При этом, кроме патента, трудовые мигранты также должны платить сейчас налог с доходов — авансовым платежом, то есть этот налог платится «вперед». Обычно эта ставка составляет 30%.

Поэтому многие мигранты, особенно из стран с невысоким доходом, например, из Таджикистана и других стран Азии, чаще всего патент не покупают и никаких налогов не платят, то есть работают нелегально.

«Только часть мигрантов оформляются официально, например, те, кто кладет плитку в Москве, работают легально, а большинство работающих на стройке просто не оформляются, это не выгодно», — говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Учитывая, как мало иностранных работников работают легально в России, снизив официальную ставку налогов для иностранцев, вряд ли российский бюджет много потеряет, констатирует эксперт по аудиту, партнёр компании CFS Management Александр Лапидус.

Впрочем, привлечь в Россию высокооплачиваемых иностранных работников эти меры вряд ли помогут,

Как отмечает Никита Рябинин, глава люксембургского офиса KRK Group, это предложение актуально было бы «в тучные годы» для России — до 2014-го, когда в экономике России количество экспатов было заметным, а их экспертиза была востребована.

«Не думаю, что данная инициатива в случае ее утверждения приведет к повышению размера поступлений в бюджет, так как спрос на дорогой высококвалифицированный труд в текущей экономике РФ не высокий», — говорит он.

К тому же, как говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж БКС «Брокер», ставка налога в 30% никогда не останавливала высококвалифицированных иностранных граждан от работы в России. Находясь на территории нашего государства 183 дня, можно получить статус налогового резидента и платить уже 13% с доходов, поясняет он.

По мнению руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергея Денисенко , мигранты из стран СНГ часто официально не оформляются в России, и снижение НДФЛ для иностранцев может «сподвигнуть» хотя бы часть работодателей, которые нанимают низкоквалифицированную рабочую силу из стран СНГ, оформлять их официально.

По словам же Ильи Жарского, управляющего партнера экспертной группы Veta, в целом, хотя Налоговый кодекс и устанавливает для иностранных работников ставку в 30%, однако сегодня существует целый ряд исключений из правил, позволяющую платить 13% налог разным категориям работников. Исключения касаются, в частности, граждан, осуществляющих юридическую практику, переселенцев, беженцев, работающих по найму у физлиц по системе трудового патента и т.д.

Так, трудовой мигрант может получить льготную ставку, не имея статус российского резидента, если получит патент и устроится на работу у физлица, говорит Жарский.

При этом его деятельность не должна быть связана с с коммерческой деятельностью нанимателя. «То есть, например, это касается сиделок, нянек, сантехников, каменщиков», — отмечает эксперт.