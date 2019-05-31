Cколько пенсионер может потратить на себя в день

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала, что российский пенсионер должен тратить около 200 рублей в день, чтобы у него остались деньги на оплату услуг ЖКХ и лекарства. Об этом сообщает РИА Новости.

Орлова напомнила, что средняя пенсия в России составляет 14 тысяч рублей в месяц. На «коммуналку» у пенсионера уходит в среднем пять тысяч рублей в месяц, на жизненно важные лекарства — две тысячи, а на предметы личной гигиены он тратит не менее тысячи рублей.

Если пенсионеру не нужно покупать одежду и обувь, на питание у него остается шесть тысяч рублей, или 200 рублей в день.

«Средний размер пенсии, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни», — подчеркнула Орлова.

По ее словам, изменить это можно только в рамках решения общих демографических проблем России, поэтому федеральную программу поддержки пенсионеров включили в нацпроект «Демография».

Аудитор Счетной палаты объяснила, что размер пенсий в стране сейчас связан с объемом страховых взносов с зарплат работающих граждан, которые поступают в Пенсионный фонд России . При этом средняя зарплата в регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей, численность населения трудоспособного возраста падает, а численность нетрудоспособного населения растет.

«Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран», — заявила Орлова.

Она добавила, что быстро решить эту проблему не удастся, для ее решения нужны все перечисленные в нацпроекте меры и время. Также должно помочь повышение пенсионного возраста.

С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет к 2034-му.

В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам будут расти как минимум на тысячу рублей в месяц в течение шести лет реформы. Власти рассчитывают, что это позволит прийти к пенсиям по 20 тысяч рублей (минимум) к 2024 году.