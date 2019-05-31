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Cколько пенсионер может потратить на себя в день 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала, что российский пенсионер должен тратить около 200 рублей в день, чтобы у него остались деньги на оплату услуг ЖКХ и лекарства. Об этом сообщает РИА Новости.
Орлова напомнила, что средняя пенсия в России составляет 14 тысяч рублей в месяц. На «коммуналку» у пенсионера уходит в среднем пять тысяч рублей в месяц, на жизненно важные лекарства — две тысячи, а на предметы личной гигиены он тратит не менее тысячи рублей.
Если пенсионеру не нужно покупать одежду и обувь, на питание у него остается шесть тысяч рублей, или 200 рублей в день.
«Средний размер пенсии, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни», — подчеркнула Орлова.
По ее словам, изменить это можно только в рамках решения общих демографических проблем России, поэтому федеральную программу поддержки пенсионеров включили в нацпроект «Демография».
Аудитор Счетной палаты объяснила, что размер пенсий в стране сейчас связан с объемом страховых взносов с зарплат работающих граждан, которые поступают в Пенсионный фонд России. При этом средняя зарплата в регионах составляет всего 20-25 тысяч рублей, численность населения трудоспособного возраста падает, а численность нетрудоспособного населения растет.
«Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран», — заявила Орлова.
Она добавила, что быстро решить эту проблему не удастся, для ее решения нужны все перечисленные в нацпроекте меры и время. Также должно помочь повышение пенсионного возраста.
С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет к 2034-му.
В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам будут расти как минимум на тысячу рублей в месяц в течение шести лет реформы. Власти рассчитывают, что это позволит прийти к пенсиям по 20 тысяч рублей (минимум) к 2024 году.
Комментарии14
Личный счет , Светлана Орлова , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата
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