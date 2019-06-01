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В ПФР назвали два способа получить надбавку к пенсии 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде России рассказали о двух способах получить надбавку к основной сумме пенсии. Первым вариантом является программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для тех, кто успел принять в ней участие. Вторым — добровольные отчисления граждан.
Пенсия с 55 лет: кто получит по старым правилам
Деньги, накопленные по программе софинансирования, женщины получают в 55 лет, а мужчины в 60 лет, уточнили в Фонде. При этом по желанию пенсионера средства могут выплатить сразу полностью или поделить на ежемесячные выплаты. А в случае смерти участника проекта накопленная сумма передается правопреемникам, пишет «Российская газета».
В ПФР уточнили, что программа государственного софинансирования пенсий на данный момент завершена. Однако россиянам доступен проект добровольных отчислений. Принять участие в нем можно, написав по месту работы в бухгалтерии соответствующее заявление. В документе необходимо указать желаемую сумму и период отчислений на будущую доплату к пенсии: либо ежемесячно, либо несколько раз в год. По желанию участника программы эти деньги передаются управляющим компаниям или негосударственным пенсионным фондам для инвестирования.
С момента запуска программ общий объем добровольных взносов составил 61,2 млрд рублей, а накопления по проекту государственного софинансирования — 59,6 млрд рублей.
С 1 апреля в России социальные пенсии были проиндексированы на 4%, напоминает ИА FlashSiberia. По данным Минтруда, изменения коснулись свыше 3,9 млн пенсионеров.
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Комментарии16
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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