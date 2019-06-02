Загробная экономика: как наживаются на мертвецах

Население нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает. По всему миру ищут новые способы избавиться от тел: от распространенной кремации до компостирования и «небоскребов мертвых». О том, что делать живым, когда не будет места для покойников, рассказывает «Газета.Ru».

Процесс урбанизации охватил почти все страны мира. Население массово перебирается из сельской местности в густонаселенные города с развитой инфраструктурой. Город предлагает насыщенность и тесноту связей, большой выбор работы, отдыха, общения. Принято считать, что урбанизация способствует экономическому росту. Этот фактор отмечают, говоря, например, о Китае.

В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов. Кладбища заполнены, и в большинстве случаев нет никакой возможности увеличить их площадь. С этой проблемой столкнулась и Москва — в столице тесно становится не только живым.

Согласно данным Московской городской ритуальной службы, в столице 136 кладбищ. На многих кладбищах свободных участков под захоронения нет «в связи с исчерпанием резервов земельных площадей», указано на сайте службы. На них разрешены лишь погребения в родственные могилы, их можно купить через аукцион или напрямую. Открытые торги могут занять месяцы, напрямую — быстрее, но гораздо дороже.

Бесплатно похоронить умершего можно лишь на четырех открытых кладбищах Москвы. Поскольку большинство кладбищ столицы не могут расширяться, такие некрополи называются закрытыми. Бесплатно на закрытом кладбище можно упокоиться только за особые заслуги.

Стоит помнить, что платные участки покупателю не принадлежат. Правом собственности на земельные ресурсы кладбищ обладает государство. Иными словами, речь идет о бессрочной аренде места. Поэтому продавать участки на кладбище незаконно. На юридически ничтожных сделках по «приватизации» могилы наживаются мошенники.

Аферисты то и дело пытаются продать место на кладбище. В интернете можно встретить объявления о продаже участка за 30-50 тысяч евро. Часто мошенник использует легенду о том, что в этом месте захоронен дальний родственник, санитарный срок в 15 лет прошел, а ему это место не нужно. При этом незаконные услуги часто предлагают работники кладбища. Мошенничество в этой сфере — распространенной явление, поскольку спекулянтам легче обманывать убитых горем родственников.

В Москве сведения обо всех участках, предназначенных для размещения семейных захоронений, размещены в специальном электронном реестре. Согласно ему, похоронить человека в столице — очень дорого. Так, например, в реестре нашлось место на Богородском кладбище за 370 тысяч рублей (это начальная цена в рамках аукциона), а на Троекуровском есть место, которое стоит 2,5 млн рублей.

Наиболее экономичная форма похорон — это кремация. Захоронение урны с прахом в нишу колумбария позволяет значительно сэкономить. Услуга кремации взрослого человека через специализированную городскую похоронную службу Ritual.ru стоит 10 770 рублей.

«Сейчас нарастает количество кремаций, поэтому люди в любом случае не остаются не похороненными. Есть и погребение урны с прахом. Православная церковь сейчас относится к кремации лояльно, если в этом есть необходимость», — сказал «Газете.Ru» президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков.

Безусловно, Москва не единственный российский город с проблемой дорогих могил и черных дельцов.

В феврале 2019 года женщина из Тольятти не смогла похоронить своего мужа и привезла гроб с его телом к зданию правительства Самарской области. Сообщалось, что сначала женщина не могла собрать средства на захоронение, а, по ее словам, некие лица не давали раскопать могилу. К слову, за место предлагалось отдать 30 тысяч рублей.

В Ярославле единственное рабочее на сегодняшний день Осташинское кладбище заполнено почти под завязку. Городские власти намерены построить новое. Аналогично количество свободной земли на кладбищах уменьшается в Сочи, Ульяновске, Красноярске, Челябинске и многих других городах.

В 2001 году особый резонанс вызвала ситуация с крупнейшим в мире американским похоронным бюро Service Corporation International. Сотрудники были пойманы на осквернении могил и надругательстве над покойниками. Они вскрывали могилы и выбрасывали останки. Причины довольно простые — чем больше свободных мест, тем больше прибыль. Если продавать одно место несколько раз, то тем более.

Из-за кризиса нехватки мест большинство британцев выбирают для себя и родственников кремацию, рассказывал BBC директор Института управления кладбищами и крематориями Тим Моррис. Лондонские кладбища будут полностью заполнены в течение следующих 20-30 лет, писал The Guardian.

В Германии практикуется многократное использование могил через определенный промежуток времени. К этому методу в целом часто прибегают в Европе. Но в Норвегии, например, с этим возникли трудности.

Трупы не разлагаются из-за закона, принятого после Второй мировой войны, который предписывал хоронить тела, завернутые в пластик. Эта практика уже не используется, но теперь у Норвегии около 500 тысяч мест, которые нельзя повторно использовать.

В Испании и Греции есть вариант поместить тело в погребальную нишу, а через несколько лет перенести его в общую могилу, освободив нишу.

В прошлом году украинский кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому умерших можно будет хоронить в парках и скверах на территории городов и других населенных пунктов. По этому документу парламентарии пока не голосовали.

В другой части земного шара проблема еще более насущная. Тысячи семей в Гонконге хранят пепел родственников в мешках на специальном складе — они ждут места в колумбарии. В 2018 году в юго-восточной провинции Китая Цзянси запретили похороны в гробах. Таким образом власти хотят сохранить земельные ресурсы. В Японии крупные компании, такие как Panasonic, уже покупают корпоративные участки на кладбищах для некоторых своих сотрудников.

Что касается цен, то, например, средняя цена за место на немецком кладбище — 2 400 евро. На самом большом кладбище Парижа, знаменитом Пер Лашез, можно похоронить человека более чем за 10 тысяч евро, при этом аренду можно оплатить за 10, 30 и 50 лет. На другом известном и красивом кладбище — Rose Hills Memorial Park в Калифорнии — место обойдется примерно в 10 000 долларов.

Бывший мэр Нью-Йорка Эд Кох купил свою собственную могилу на Манхэттене за пять лет до своей смерти в 2013 году за 20 000 долларов.

В мире каждый год умирают примерно 58 млн человек, а места все меньше. Так какие варианты «избавления» от тел предлагаются?

Один из способов — многократное использование могил. Останки из старых могил зарываются как можно глубже, а сверху освободившееся место используется для погребения нового тела. В Бразилии и Израиле экспериментируют с высотными зданиями, построенными специально для того, чтобы в них покоились мертвые. Иными словами — это вертикальные кладбища. В Бразилии есть Necrópole Ecumênica из 14 этажей.

Совсем недавно Вашингтон стал первым штатом США, разрешившим компостирование тела. Это процесс, в котором тело превращается в почву. Разложению подвергается все, включая зубы. Считается, что это способ экологичнее кремации, ведь при сжигании выделяется углекислый газ. Труп помещают в специальную капсулу и зарывают в землю под травяное покрытие. Микробы, находящиеся в теле, нагревают капсулу до температуры 65 градусов по Цельсию. В течение месяца тело умершего естественным образом превращается в 0,65 кубометра удобрений. Если близкие хотят, они могут использовать их для выращивания растений. Человеческие останки, разлагаясь, будут служить земле богатыми питательными веществами.

Захоронение в США в среднем стоит от 8 тысяч долларов до 25 тысяч долларов. Кремация — 6 тысяч долларов. Компания-разработчик надеется взимать около 5,5 тысяч долларов за компостирование человека. Кроме того, в нескольких штатах США законна ресомация или технология растворения трупов. В результате процедуры остается белый порошок.

Существует также «зеленое захоронение». Оно предполагает отказ от длительной консервации тела. Для этого используются гробы из вторичной целлюлозы, хлопкового, бамбука и прессованной засушенной кожуры банана. По аналогии с компостированием они полностью разлагаются за считанные месяцы. Еще есть урна Bios, которая позволяет из праха вырастить дерево.

За счет вот таких ноу-хау на мертвецах хорошо зарабатывают. Есть предложения сделать из останков умершего (пепел) коробку карандашей. Также практикуется изготовление винила из пепла и праха и текстильных вещей. Другое похоронное бюро создает мемориальные рифы с прахом мертвого. Простых и понятных, изощренных и странных методов много, в конце концов выбор — за каждым отдельным человеком. Пока он жив.