Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.50
72.91
73.20
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
62.49
+0.53 Золото
1314.58
+0.01 РТС
1308.92
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1175
+0.0009
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Россиян предупредили об исчезновении ряда профессий 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты компании Adzuna составили список профессий, которым грозит исчезновение в связи с развитием автоматизации труда, сообщает «Российская газета».
Наиболее высок риск исчезновения таких профессий, как водитель, кассир, курьер, охранник, флорист, торговец, сборщик на фабрике, работник фастфуда, швея.
Эксперты отмечают, что существует ряд сфер, где человеческий труд по-прежнему будет доминировать. На первом месте располагается медицина. Такие специалисты, как биоинженеры, хирурги, биохимики, терапевты и медсестры, не останутся без работы в будущем.
Вторая сфера — специалисты по контенту. Среди них эксперты называют дизайнеров, копирайтеров, блогеров, фотографов.
Третье место занимает сфера продаж, в которой важен индивидуальный подход к клиенту.
На четвертом месте находится кулинария. На пятом — образование, поскольку роботы не смогут заменить хороших учителей.
Кроме того, не останутся без работы разработчики, экологи, специалисты, создающие виртуальные миры, выращивающие человеческие органы, виртуальные экскурсоводы, операторы дронов.
Комментарии18
Личный счет , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ не справилась с задачей экспорта нефти
Отмаялись: как будем отдыхать в июне
ЦБ установил официальные курсы валют
Акции «Газпрома» резко растут
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение