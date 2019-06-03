Россиян предупредили об исчезновении ряда профессий

Специалисты компании Adzuna составили список профессий, которым грозит исчезновение в связи с развитием автоматизации труда, сообщает «Российская газета».

Наиболее высок риск исчезновения таких профессий, как водитель, кассир, курьер, охранник, флорист, торговец, сборщик на фабрике, работник фастфуда, швея.

Эксперты отмечают, что существует ряд сфер, где человеческий труд по-прежнему будет доминировать. На первом месте располагается медицина. Такие специалисты, как биоинженеры, хирурги, биохимики, терапевты и медсестры, не останутся без работы в будущем.

Вторая сфера — специалисты по контенту. Среди них эксперты называют дизайнеров, копирайтеров, блогеров, фотографов.

Третье место занимает сфера продаж, в которой важен индивидуальный подход к клиенту.

На четвертом месте находится кулинария. На пятом — образование, поскольку роботы не смогут заменить хороших учителей.

Кроме того, не останутся без работы разработчики, экологи, специалисты, создающие виртуальные миры, выращивающие человеческие органы, виртуальные экскурсоводы, операторы дронов.