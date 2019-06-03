Зарплаты ушли в несознанку: сколько получают россияне

Ситуация с заработными платами в России выглядит всё более запутанной. Результаты исследований, проводимых разными ведомствами, явно не стыкуются. Так, согласно опросу Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС , по итогам 2018 года 18,3% граждан заметили снижение размера своей зарплаты, у 62,5% её уровень остался прежним, а у 19,2% — вырос. Росстат же официально сообщил об увеличении зарплаты на 9,4% в среднем по стране. То есть, речь идёт о разнице в показателях почти в 10%.

Всё индивидуально

По данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее — 42,3 тыс. В отличие от методики официального статистического ведомства, исследование РАНХиГС позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений: неформальный наёмный труд, самозанятость, ненаблюдаемые приработки. Кроме того, как пишут «Известия», используемое Росстатом понятие «средняя зарплата» не отражает реальной картины на рынке труда, поскольку ситуация сильно отличается в зависимости от того или иного региона, сферы занятости, конкретной специальности.

По оценкам Минэкономразвития , средняя номинальная зарплата в России в 2024 году вырастет на 46% к уровню 2018-го и превысит 63 тыс. рублей. Это прописано в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленных ведомством.

Консолидированная выборка

Как напоминает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал , существуют разные исследования на тему зарплат, в число которых, помимо официальных данных Росстата, входят материалы Ромира, Левада-центра и РАНХиГС. Все они отличаются методологией, категориями опрашиваемых граждан, акцентами на регионах, сферах деятельности, персоналиях опрошенных. По-настоящему репрезентативной можно считать только консолидированную выборку по всем исследованиям. Так, например, общим выводом становится то, что уровень реальных располагаемых доходов населения снижается. При этом объективную оценку заработной платы получить крайне затруднительно по ряду причин — серые доходы, незарегистрированные самозанятые граждане, а также искажения, вносимые трудовыми мигрантами.

Павел Сигал, первый вице-президент Опоры России:

В чистом виде заработная плата в 2018 году, может, и выросла, но этот рост оказался нивелирован из-за инфляции и новых налоговых ставок, обернувшихся повышением цен на тот же набор товаров и услуг.

Не путать с бухгалтерской отчётностью

Речь идёт не о бухгалтерской отчётности, а об исследовании, отмечает доктор экономических наук Сергей Смирнов . Соответственно, у Росстата может быть одна база, у РАНХиГС — другая. Разумеется, результаты будут отличаться. Можно, конечно, подсчитать только зарплаты бюджетников, но и здесь зачастую возникают вопросы. Например, появляется сообщение, что средняя зарплата сотрудников Академии наук по Москве достигла стольких-то рублей в месяц, а потом выясняется, что она существенно ниже. Другое дело, что все эти исследования в целом верно отражают тенденции. Сейчас наблюдается тенденция очень небольшого роста зарплат, но ситуация, по словам Смирнова, «стабильно одинаковая» в последние несколько лет.

Понять, почему столь сильно разнятся результаты исследований, довольно легко, говорит эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. На его взгляд, статистика РАНХиГС ближе к правде, поскольку основана на информации, полученной от реальных потребителей. Сами по себе деньги не меняются, меняются цены на товары, которые люди оплачивают деньгами. Допустим, раньше у тебя была зарплата 50 тыс. рублей, и ты мог купить на неё определённое количество вещей. Но после повышения зарплаты до 60 тыс. рублей ты такое же количество вещей купить не можешь, поскольку цена выросла сильнее, чем зарплата. Соответственно, ты чувствуешь падение доходов, а не их рост.

Дмитрий Иногородский, эксперт «Международного финансового центра»:

Надо повышать не зарплаты, а реальный уровень доходов за счёт снижения цен на ключевые товары и проведения нормальных программ рефинансирования кредитов на более выгодных условиях.

Цены растут, зарплаты — нет

По словам директора департамента управления активами компании ERARIUM Group Дениса Лисицына, всё дело в том, что в 2018 году курс доллара по отношению к рублю вырос на 25%, а зарплаты не проиндексированы. Соответственно весь импорт, реализуемый в торговых центрах страны в виде ширпотреба, процентов на 90 идёт из Китая, и его закупают за доллары. Вот и получается, что цены растут, а зарплата в рублёвом эквиваленте — нет. С чиновниками всё по-другому, им стабильно увеличивают зарплату, особенно государственным чиновникам высшего звена.

Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group:

Если брать среднюю арифметическую зарплату россиян, то она, конечно, увеличилась, только не за счёт большинства населения, а за счёт увеличения зарплат госслужащих и менеджеров госкорпораций.