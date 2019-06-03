Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.41
$
65.54
73.10
73.30
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
61.05
–0.39 Золото
1313.25
+0.28 РТС
1275.35
–0.91
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1167
+0.0000
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Россияне стали больше покупать в интернете 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объем российского рынка онлайн-торговли в 2018 году вырос на 59 процентов по сравнению с 2017-м, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), выдержки из исследования которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным организации, в 2018 году в России было произведено сделок купли-продажи через интернет на 1,66 триллиона рублей. Прирост оказался наибольшим с 2010 года, до этого лучшим результатом было увеличение на 20 процентов.
Результаты рынка превзошли даже прогнозы специалистов и участников. Так, АКИТ и Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара в начале прошлого года ожидали рост на 15 процентов (до 1,2 триллиона рублей).
По словам главы АКИТ Артема Соколова, рост связан с активностью малых и средних продавцов, особенно в регионах. Также свой вклад внесло увеличение популярности отдельных товаров, например, мебели и продуктов питания, которые чаще стали покупать в интернете с доставкой на дом.
Помимо этого, АКИТ применила новую методику подсчета с применением данных, собранных Сбербанком, компанией-оператором онлайн-платежей OFD.ru и рекламным агентством Admitad.
Последние новости
Число пострадавших от взрывов в Дзержинске достигло 116 человек Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с выходцами с Кавказа Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа
Комментарии
Личный счет , Григорий Березкин , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советское больше не отличное? 10 тысяч ГОСТов отменят
Китай официально обвинил США в войне31
В России захотели ввести новый сбор5
Рубль подешевел к доллару и евро
Названа стоимость активов производителя SSJ100
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение