Россияне стали больше покупать в интернете

Объем российского рынка онлайн-торговли в 2018 году вырос на 59 процентов по сравнению с 2017-м, подсчитала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), выдержки из исследования которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным организации, в 2018 году в России было произведено сделок купли-продажи через интернет на 1,66 триллиона рублей. Прирост оказался наибольшим с 2010 года, до этого лучшим результатом было увеличение на 20 процентов.

Результаты рынка превзошли даже прогнозы специалистов и участников. Так, АКИТ и Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара в начале прошлого года ожидали рост на 15 процентов (до 1,2 триллиона рублей).

По словам главы АКИТ Артема Соколова, рост связан с активностью малых и средних продавцов, особенно в регионах. Также свой вклад внесло увеличение популярности отдельных товаров, например, мебели и продуктов питания, которые чаще стали покупать в интернете с доставкой на дом.