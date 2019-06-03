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Названы регионы с самыми богатыми россиянами 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Больше всего самых состоятельных россиян проживает в Москве (36,2% от численности таковых в России), Московской области (9,4%) и Санкт-Петербурге (7%). С соответствующими предварительными данными Федеральной службы государственной статистики за 2018 год ознакомился News.ru.
В своем анализе Росстат распределяет население России по пяти 20-процентным группам — в зависимости от уровня доходов. Из «наиболее обеспеченной» пятой группы ведомство выделяет пятипроцентную группу с наивысшими доходами.
Так, после тройки регионов-лидеров по доле её представителей следуют Краснодарский край (4%), Свердловская область (3,7%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,6%) и Татарстан (2,5%).
Отмечается, что граждане этой прослойки вовсе отсутствуют (0,0%) в Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Чувашии, Еврейской автономной области и республиках Алтай и Тыва.
Владимир Назаров, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС:
Это регионы, во-первых, которые выполняют столичные функции — Москва и Санкт-Петербург. Все эти регионы так или иначе связаны с нефтяной рентой — либо с её перераспределением, если говорить о Москве и Санкт-Петербурге, либо с её непосредственным извлечением, если говорить о Татарстане и особенно о Ханты-Мансийске. Краснодарский край — это достаточно богатый регион. Богатые люди там были даже при советской власти, что говорить про сейчас. У нас в экономике доминируют государственные структуры. Соответственно, все доходы концентрируются в тех регионах, которые носят те или иные столичные функции. Прежде всего, надо улучшать инвестиционный климат, чтобы экономический рост был во многих регионах. И делать разгосударствление экономики, чтобы решения о том, где размещать центры прибыли, где создавать производство, принимало большое количество предпринимателей, а не небольшое количество чиновников.
Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества:
Есть две причины, почему люди едут в Москву. Первая — у них в регионе нет работы и очень низкая зарплата, и они рассчитывают просто зарабатывать деньги. А есть вторая причина: дело в том, что Москва является корпоративным центром российского капитализма, его «сердцем». Если вы хотите заниматься рекламой, пиаром и даже журналистикой, то уже очень сложно, находясь в небольшом российском городе, иметь какую-то перспективу. Аналогичная ситуация справедлива для сфер управления и торговли. Достигнув уровня начальника отдела в региональной фирме, человек понимает, что следующее повышение его может ожидать только в Москве. Однако, добившись успеха в столице, люди могут возвращаться с полученными опытом и знаниями обратно и зарабатывать в регионе достойные деньги.
Ранее News.ru сообщал, что в Минфине назвали «кормящие» бюджет регионы. Наибольший объём поступлений налоговых доходов в федеральный бюджет с территорий регионов России отмечается по Ханты-Мансийскому автономному округу в размере 3,1 трлн рублей (или 26,2% от общего объёма поступлений) и Москве — 1,4 трлн рублей (или 12,2%).
Кроме того, значительная часть налогов приходит из Ямало-Ненецкого автономного округа — 1,2 трлн рублей (или 10,4%), Санкт-Петербурга — 0,7 трлн рублей (или 5,7%) и Республики Татарстан — 0,5 трлн рублей (или 4,2%).
В совокупности сумма поступлений по этим пяти регионам составила 58,6% от общего объёма налоговых доходов федерального бюджета.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Назаров , Василий Колташов , Росстат , Минфин , РАНХиГС
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