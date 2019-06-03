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В России захотели ввести сбор за сигареты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки.
По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей. Необходимость введения сбора они обосновали вредным воздействием табачного дыма на окружающую среду.
Инициативу уже одобрил Минздрав. Там отметили, что выбрасываемые в неположенных местах окурки создают около 680 миллионов тонн мусора ежегодно. Также в атмосферу поступает более семи тысяч токсичных химических веществ.
Окончательное решение о введении сбора будут принимать Минприроды и Минфин. Ранее Минприроды уже отклоняло похожее предложение, обосновывая это нежеланием облагать производителей сигарет двойной налоговой нагрузкой.
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Личный счет , Минздрав РФ , Минфин , Минприроды , газета "Известия"
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