Грудинин раскрыл цены на клубнику в 2019 году

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказал НСН, что не ожидает роста цен на клубнику в этом году.

«По тому, что я вижу, на рынках Краснодара, цена будет примерно такая же, как в прошлом году. Начнем мы, наверное, с 350 рублей за килограмм, а дальше будем снижать цену в зависимости от количества ягоды, собранной нами», — рассказал Грудинин.

Грудинин отметил, что в Германии цена за килограмм клубники составляет 9-10 евро. Дешевизну отечественной клубники он объяснил падением доходов россиян.

«Реальные доходы населения падают, поэтому цена будет либо такая же, как в прошлом году, либо ниже, но не выше», — заявил Грудинин.

Директор совхоза им. Ленина отметил, что сезон клубники в Москве начнется не раньше 10 июня. В этом году ожидается средний урожай клубники, на уровне 1000 тонн.