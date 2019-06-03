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Грудинин раскрыл цены на клубнику в 2019 году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказал НСН, что не ожидает роста цен на клубнику в этом году.
«По тому, что я вижу, на рынках Краснодара, цена будет примерно такая же, как в прошлом году. Начнем мы, наверное, с 350 рублей за килограмм, а дальше будем снижать цену в зависимости от количества ягоды, собранной нами», — рассказал Грудинин.
Грудинин отметил, что в Германии цена за килограмм клубники составляет 9-10 евро. Дешевизну отечественной клубники он объяснил падением доходов россиян.
«Реальные доходы населения падают, поэтому цена будет либо такая же, как в прошлом году, либо ниже, но не выше», — заявил Грудинин.
Директор совхоза им. Ленина отметил, что сезон клубники в Москве начнется не раньше 10 июня. В этом году ожидается средний урожай клубники, на уровне 1000 тонн.
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