Нищета стучится в дверь: россиянам урезали зарплаты

Около 20% россиян почувствовали снижение зарплат за прошедший год, согласно опросу РАНХиГС Росстат , наоборот, рапортует о повышении зарплат — что не мешает реальным доходам населения падать уже пятый год подряд.

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом зарплата не изменилась у 62,5% граждан, а ее рост заметили 19,2%, говорится в исследовании. В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных россиян, сообщает газета «Известия».

Как объяснил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов , исследование учитывает данные по всем группам работающих, в том числе «скрытых» от статистики.

Пессимизм респондентов расходится с оптимизмом чиновников.

Так, Росстат рапортовал о том, что в марте 2019 года был зафиксирован рост зарплат на 9,4% в сравнении с мартом 2018 года. По официальным данным, в марте 2019 года размер средней заработной платы составил 46,3 тыс. рублей против 42,3 тыс. в том же месяце годом ранее.

Кроме того, в апреле глава Минтруда Максим Топилин отчитался о рекордных темпах годового роста зарплат россиян. По его словам, в 2018 году реальная заработная плата увеличились на 6,8%, что стало лучшим показателем с 2012 года. Впрочем, рост зарплат не коррелируется с уровнем жизни россиян, который не повышается: реальные доходы населения неуклонно падают пятый год подряд.

В последнее время действительно наблюдается некоторый перекос в сторону того, что при росте зарплат свободных средств остается ровно столько, сколько и было ранее, говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев . «Можно спорить о размере выборки, но при этом она очень точно отражает общее положение дел», — констатирует эксперт. Основной причиной тому он видит опережающий рост цен на товары первой необходимости.

«Поэтому на бумаге мы видим, что инфляция не превышает 4-5%, рост зарплат — 9%, а в жизни — инфляция на востребованные товары равна росту доходов. Именно по этой причине россияне стали замечать нехватку средств и им все сложнее стало откладывать деньги на крупные покупки. Покупка автомобиля, тура в отпуск, крупногабаритной техники без использования кредитных средств зачастую не представляется возможной», — отметил он.

Как бы то ни было, даже росстатовское повышение зарплат на 9,4% не устраивает россиян.

Они даже готовы переехать в другой регион России в поисках лучшей зарплаты и карьерных перспектив, выяснили в мае в Роструде , опросив 25 тыс. человек. Сменить работу желают 73% респондентов; увеличения зарплаты примерно на треть хотят 33% опрошенных, 24% респондентов устроил бы рост зарплаты на 50%. Готовы к снижению зарплаты на новом рабочем месте лишь 4% граждан.

Но трудовой миграции мешает отсутствие возможностей. Несмотря на большое желание и готовность зарабатывать больше вдали от своей малой родины, вакансий для «внутренних мигрантов» очень мало. Лишь 2% предложений о работе предполагают переезд в другой регион, рассказали в «Газете.Ru» в пресс-службе HeadHunter. При этом в основном такие работодатели ждут руководителей и IT-специалистов. Кроме того, географически у россиян выходов немного — в основном приходится ехать в столицы, где зарплаты выше, но расходы на жилье и транспорт порой «съедают» разницу в доходах.

«Сейчас четко прослеживается тенденция, что города-миллионники выкачивают кадры как из своих областей, так и со всей России. А в небольших городах наблюдается другая картина — найти стабильную работу непросто. Миграция рабочей силы будет продолжать расти в ближайшем будущем», — отметил глава пресс-службы Rabota.ru Сергей Денисенко.

Для многих ситуация выглядит трагически. Финансовое состояние 35,4% россиян не позволяет им приобрести вторую пару обуви в сезон, говорилось ранее в исследовании Росстата. Судя по последним данным, для «нормальной жизни» россиянам хватило бы от 60 до 120 тыс. рублей в месяц. Соответствующее исследование провел «Ромир».

По данным Росстата, в России лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется. Почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут.

«Эта цифра в немалой степени улучшена за счет относительного благополучия Москвы, т. к. в других регионах ситуация близка к катастрофической, например, в Тульской области этот показатель более 80%, а в некоторых республиках — более 73%. Если сравнить эти же показатели в других годах, то становится очевидно, что ситуация ухудшается. Поэтому не удивительно, что более половины граждан считают, что подобная негативная динамика продлится еще минимум четыре года», — говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

По ее словам, если к 48,2% россиян, о которых говорилось ранее, добавить еще почти 15% семей, которым не хватает денег на одежду и трудно оплачивать услуги ЖКХ, то получится, что за чертой бедности или в опасной близости от нее находятся почти две трети населения России.