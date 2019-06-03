Средняя ставка банков по вкладам в рублях снизилась

Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде мая 2019 года уменьшилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях снизилась до 7,37%. В предыдущий отчётный период она составляла 7,45%.

Таким образом, снижение составило 0,08 процентного пункта.

Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.