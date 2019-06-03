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Средняя ставка банков по вкладам в рублях снизилась 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде мая 2019 года уменьшилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях снизилась до 7,37%. В предыдущий отчётный период она составляла 7,45%.
Таким образом, снижение составило 0,08 процентного пункта.
Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.
В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
На 30 крупнейших российских банков пришлось более 90% вкладов физлиц. Такие данные следуют из опубликованных материалов Агентства по страхованию вкладов, писал News.ru.
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Личный счет , Экономика , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Агентство по страхованию вкладов , Бинбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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