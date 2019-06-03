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Минздрав: почти все показатели по увеличению зарплат медработникам в 2018 году выполнены 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 95% целевых показателей, прописанных в майском указе президента, по увеличению заработной платы среднему и младшему медицинскому персоналу выполнены, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году. Согласно данным ведомства, только 68,9% бюджетных средств было освоено. В частности, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
"По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах РФ, младшего медицинского персонала — в 81 субъекте РФ. Таким образом, из 170 целевых показателей по заработной плате среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала в 85 регионах Российской Федерации не выполнено только 4 показателя по младшему медицинскому персоналу с отклонением более 5%: в Мурманской области (86,6%), Республике Тыва (93,6%), Пермском крае (91,6%) и Камчатском крае (94,7%)", — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что фактические значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности высчитываются по итогам года. Таким образом, при принятии управленческих решений используется прогнозные значения, добавили в Минздраве.
"Динамика заработной платы и дохода от трудовой деятельности имеет сезонные колебания в течение года, что снижает точность прогноза. При этом, по информации Минтруда России, отклонение в пределах 5% считается выполнением", — заключили в пресс-службе.
7 мая 2018 года президент России подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Минздрав РФ , Минтруд , Счетная палата
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