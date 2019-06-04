Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю

У каждого из нас, если мы уже достигли определенного возраста и еще не успели из него выйти, есть кредитная история. Наверное, для кого-то будет сюрпризом, но она заводится, даже если вы никогда в жизни не брали кредитов и вообще в принципе против того, чтобы брать взаймы под проценты. Просто в этом случае кредитную историю называют нулевой. Казалось бы, можно сказать: чистая. Однако чистая означает идеальная, а нулевая, как вы совсем скоро узнаете, от идеала весьма далека. По крайней мере, для некоторых. А бывает так, что кредит брали, всё сполна и вовремя отдали, а вот кредитная история свидетельствует о другом. Как такое может быть? Но давайте обо всем по порядку.

Что это такое — кредитная история?

Если совсем кратко, это сведения о кредитных обязательствах человека. Пусть это будет некий условный Пал Палыч. И кредитная история этого самого Пал Палыча — это информация о взятых им кредитах и займах. О том, в каких банках, кредитных потребительских кооперативах (КПК) и микрофинансовых организациях (МФО) он их брал, каковы были суммы заемных средств, как аккуратно Пал Палыч платил, а также являлся ли он поручителем по чужим кредитам, и не было ли в связи с этим каких-то проблем.

Кредитные истории формируются, обрабатываются и хранятся — будем надеяться, надежно — в специальных организациях, бюро кредитных историй (БКИ). Таких организаций в стране несколько: сейчас в государственный peecтp включено немногим более десяти БКИ (еще два года назад их было почти 20). Финансовые организации — как банки, так и другие — могут выбрать любое бюро или даже несколько, куда они будут направлять информацию о своих заемщиках. Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.

Кредитная история — довольно подробный документ, состоящий из четырех частей: титульной, основной, закрытой и информационной. В титульной части — личная информация Пал Палыча: паспортные данные, дата и место рождения, СНИЛС и ИНН.

В основной части приводится описание кредитов и займов, содержатся данные о суммах и сроках выплат, о непогашенном остатке, об отсутствии просроченных платежей либо об их наличии. Здесь также может быть индивидуальный рейтинг заемщика, который БКИ рассчитывают сами, на основании собственных методик. Чем он выше, тем больше шансов у Пал Палыча получить кредит в любом банке. С 1 марта 2015 года в основную часть включается информация о судебных решениях по долгам ЖКХ, штрафам и алиментам, а также сведения о залогах и поручительствах.

В закрытой части кредитной истории содержатся сведения о том, кто выдавал Пал Палычу кредиты или займы, кому он уступал свою задолженность, если возникала такая ситуация, и кто запрашивал его кредитную историю (те организации, которым Пал Палыч давал на это согласие).

Из информационной части можно узнать, куда Пал Палыч обращался за кредитом или займом, а также — по какой причине получал отказ. Здесь же фиксируются просрочки — если за 120 дней заемщик не платил по кредиту два раза подряд или более.

Кто может интересоваться кредитной историей?

Оказывается, желающих заглянуть в кредитную историю нашего героя не так уж мало.

Во-первых, естественно, банки, МФО и КПК — если Пал Палыч обратился к ним за кредитом или займом. При этом информационная часть кредитной истории доступна для организаций даже без ведома гражданина. А вот для того чтобы получить сведения из основной части, им придется заручиться его согласием.

Кредитная история может заинтересовать страховую компанию — если наш герой оформляет полис, а также работодателя — если Пал Палыч трудоустраивается. Так что если потенциальный босс вдруг — ни с того ни с сего — передумал брать его на работу, не исключено, что причина кроется именно в кредитной истории. И в самом деле, зачем руководителю сотрудник с кучей долгов и просрочек? Да и страховщиков можно понять: например, доказано, что водители, хронически нарушающие платежную дисциплину, в подавляющем большинстве случаев гораздо чаще попадают в аварии — выходит, от них одни убытки. Таким сам бог велел продать полис ОСАГО по максимально возможной цене. Запрашивают в бюро кредитные истории и каршеринговые компании — прежде чем разрешать водителям пользоваться сервисом.

Итак, основную часть и кредитный рейтинг Пал Палыча могут изучить банк, страховая компания или работодатель, но только с письменного согласия нашего героя. Информационную часть без его согласия может получить любое юридическое лицо, но только в случае принятия решения о выдаче ему кредита (займа). Полную кредитную историю, включающую в том числе и закрытую часть, может получить только сам Пал Палыч.

А зачем она мне, если у меня все в порядке? — может спросить Пал Палыч. Да и любой из нас. На самом деле, причин озаботиться ее заказом несколько.

Загляните в свою кредитную историю

Даже если вы почти на 146% уверены, что с вашей кредитной историей всё хорошо и лучше быть не может, это стоит проверить.

Если вы планируете взять кредит или заем, ознакомление с кредитной историей подскажет вам, насколько велики ваши шансы получить положительный ответ и деньги. Узнайте, каков ваш кредитный рейтинг. Если до этого вы никогда не обращались в финансовые организации и у вас нулевая кредитная история, не удивляйтесь, что он окажется достаточно низким, и банк откажет вам. Ситуация почти парадоксальная — ведь никаких нарушений с вашей стороны не было, но с точки зрения кредитной организации вы просто «кот в мешке», поскольку у нее нет никаких доказательств вашей добросовестности, да и опыта в обслуживании кредитов, — поясняет Ильшат Янгиров, первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В общем и целом, наиболее важное для хорошей кредитной истории — отсутствие систематических просрочек платежа в течение длительного времени. Имеются в виду главным образом последние два — три года. Разумеется, пара-тройка просрочек на день-два не будут играть существенной роли.

Необходимо помнить, что в кредитной истории могут быть ошибки. Например, вы брали кредит и полностью рассчитались за него полтора года назад. Пришло время взять ипотеку — а банк вам отказывает. И только из кредитной истории вы узнаете, что давно закрытый кредит до сих пор числится активным. Банк всего-навсего не передал в БКИ сведения о погашении. Вот вам и причина отказа. А как исправить такую ошибку в кредитной истории? Надо написать заявление в бюро, в котором она хранится, и оспорить кредитную историю. БКИ переправит ваше заявление кредитору. Если банк подтвердит вашу информацию, то бюро исправит ошибку и известит вас об этом.

Оплошность могут допустить не только в банках и бюро. В конце концов, все мы совершаем ошибки. Допустим, вы взяли кредит, благополучно закрыли и даже думать про него забыли. Но при этом осталась крошечная непогашенная сумма за комиссию. Сообщение банка до вас по какой-то причине не дошло. В итоге в вашей кредитной истории зияет просрочка. Пустячок, а очень неприятно.

Бывают случайные ошибки, но бывают и обдуманные злонамеренные действия. Так вот, с недавних пор неоплаченные коммунальные платежи также отражаются в кредитной истории и вполне могут стать поводом для банка отказать в кредите. Это просто информация к размышлению — для не самых дисциплинированных плательщиков.

И, наконец, если вдруг вы потеряли паспорт или другие важные документы, то кредитная история — лучший способ проверить, не оказались ли ваши документы у мошенников и не воспользовались ли те ими, оформив кредит, который теперь висит на вас.

Как получить кредитную историю Чтобы получить кредитную историю, ее надо заказать. Но прежде всего ее необходимо найти. Для того, чтобы узнать, в каком именно (или в каких) бюро бережно хранится ваша история, отправьте запрос — лучше онлайн — в Центральный каталог кредитных историй. Если вы знаете свой код субъекта кредитной истории, можно обратиться с запросом через официальный сайт Банка России. Можно проделать это и через Портал государственных услуг, — говорит Ильшат Янгиров.

Когда вы получите список нужных вам БКИ, остается только запросить свою кредитную историю в каждом из них. В соответствии с новым законом о кредитной истории, вступившим в силу 31 января 2019 года, каждое бюро обязано дважды в год предоставить вам кредитную историю совершенно бесплатно. При этом вы можете выбрать: оба раза запросить отчет в электронном виде или один раз на электронную почту и еще один — на бумажном носителе. Ну, а если кредитная история нужна вам чаще, чем два раза в одном календарном году, тогда не обойтись без дополнительной платы.